يونايتد يسحق ليفربول برباعية ودية

بانكوك (أ ف ب)

خاض مانشستر يونايتد أول مباراة رسمياً بإشراف مدربه الجديد الهولندي إيريك تن هاج، وتغلب على غريمه التقليدي ليفربول برباعية الثلاثاء، في مباراة ودية في بانكوك.

وسجل جايدون سانشو (12) والبرازيلي فريد (30) والفرنسي انتوني مارسيال (33) والاوروغوياني فاكوندو باليستري (78) الاهداف.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيلة شبه مكتملة باستثناء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم يسافر الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية مع زملائه في الفريق الجمعة، بسبب "مشكلة عائلية" حسب ما أفاد ناديه، لكن الصحفة الإنجليزية تتحدث منذ أسابيع عن رغبته في الانتقال هذا الصيف.

في المقابل، أشرك مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب تشكيلة شابة مطعّمة ببعض لاعبي الخبرة، أمثال الحارس البرازيلي أليسون وقائد الفريق جوردان هندرسون والبرازيلي فيرمينو الذي لعب في مركز قلب الهجوم.

وشارك نجم ليفربول المصري محمد صلاح في نصف الساعة الأخير.

سيطر مانشستر على معظم فترات الشوط الاول ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف، افتتحها سانشو الذي استغل تشتيتاً خاطئاً من أحد مدافعي ليفربول، ليتابع الكرة بعيداً عن متناول اليسون (12).

ثم أضاف فريد الثاني عندما وصلته الكرة على مشارف المنطقة، فلمح أليسون بعيداً عن مرماه فسددها بطريقة ساقطة (لوب) بحرفنة كبيرة داخل الشباك (30).

واستغل مانشستر يونايتد ضياع لاعبي ليفربول الشبان ليضيف المهاجم مارسيال الثالث، عندما انفرد بالحارس البرازيلي وسدد الكرة من فوقه (33).

وفي الشوط الثاني جاء دور مانشستر يونايتد ليزج بلاعبيه الشبان، فقام تن هاج بعشرة تبديلات في مطلعه بينهم العراقي الواعد إقبال زيدان، باستثناء إبقائه على الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

تحسن أداء ليفربول بعض الشيء من دون تشكيل خطورة حقيقية على حارس مانشستر يونايتد.

وعند الدقيقة 60، زج كلوب بالاسلحة الثقيلة وفي مقدمتها صلاح والمهاجم الوافد الجديد الاوروجوياني داروين نونيز وقطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، وسط ترحيب حار من أنصار ليفربول في الملعب.

وسنحت فرصة امام نونيز لافتتاح التسجيل، لكن الحارس البديل توم هيتون كان لها بالمرصاد (69).

ووسط ضغط ليفربول، استغل مانشستر يونايتد هجمة مرتدة سريعة، قادها قلب الدفاع العاجي إريك بايي ومنه إلى مواطنه أماد ديالو، الذي مرر الكرة على طبق من ذهب باتجاه باليستري ليتابعها الاخير داخل الشباك بعد ارتطامها بالقائم (77).

ورمى ليفربول بكل ثقله في الدقائق الاخيرة لتسجيل هدف الشرف، وكان قاب قوسين أو أدنى من ذلك، عندما سدد صلاح كرة بيسراه تصدى لها القائم وتهيأت أمام نونيز، لكنه اطاحها فوق العارضة والمرمى مشرع أمامه (87).

ثم تصدى هيتون لكرة صلاح في الثواني الاخيرة من المباراة.

ويتابع مانشستر جولته الاستعدادية، حيث يسافر الأربعاء إلى أستراليا لخوض المزيد من المباريات ضد ملبورن فيكتوري وأستون فيلا وكريستال بالاس، في حين يتوجه ليفربول الى الفلبين، حيث يلتقي كريستال بالاس أيضاً.

وينطلق الدوري الإنجليزي في السادس من أغسطس المقبل.