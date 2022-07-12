كامورانيزي يكتفي بأسبوع واحد في مرسيليا

مرسيليا (أ ف ب)

قرّر بطل العالم السابق مع المنتخب الإيطالي ماورو كامورانيزي، وبعد أسبوع فقط على وصوله، التخلي عن منصبه كمساعد للمدرب الكرواتي الجديد في مرسيليا إيجور تودور لـ"أسباب شخصية"، وذلك وفق ما أعلن الثلاثاء وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكشف مرسيليا أن لاعب وسط يوفنتوس السابق، الذي خاض 55 مباراة بقميص منتخب إيطاليا وتوج معه بلقب مونديال 2006 "يرغب بمواصلة مسيرته وحيداً" كمدرب في فريق آخر، ما دفع النادي المتوسطي إلى اللجوء للكرواتي هاري فوكاس من أجل استبداله.

وسبق لفوكاس الذي وصل إلى مرسيليا بصحبة مدرب بدني ثانٍ هو الإيطالي ماريو روتوندالي، أن عمل كمساعد لتودور بين 2016 و2018 في ناديي كارابوك سبور وجلطة سراي التركيين، وبعدها مع أودينيزي الإيطالي ثم هايدوك سبليت الكرواتي في النصف الثاني من موسم 2019-2020.

وسيشرف تودور الذي استلم مهمة تدريب مرسيليا بعد استقالة الأرجنتيني خورخي سامباولي في الأول من الشهر الحالي، على مباراته الأولى كمدرب لوصيف "ليج1" الأربعاء في لقاء ودي استعدادي للموسم الجديد ضد مارينيان-جينياك من الدرجة الرابعة.