الأربعاء 13 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
كامورانيزي يكتفي بأسبوع واحد في مرسيليا
كامورانيزي يكتفي بأسبوع واحد في مرسيليا
12 يوليو 2022 16:24

مرسيليا (أ ف ب) 
قرّر بطل العالم السابق مع المنتخب الإيطالي ماورو كامورانيزي، وبعد أسبوع فقط على وصوله، التخلي عن منصبه كمساعد للمدرب الكرواتي الجديد في مرسيليا إيجور تودور لـ"أسباب شخصية"، وذلك وفق ما أعلن الثلاثاء وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وكشف مرسيليا أن لاعب وسط يوفنتوس السابق، الذي خاض 55 مباراة بقميص منتخب إيطاليا وتوج معه بلقب مونديال 2006 "يرغب بمواصلة مسيرته وحيداً" كمدرب في فريق آخر، ما دفع النادي المتوسطي إلى اللجوء للكرواتي هاري فوكاس من أجل استبداله.
وسبق لفوكاس الذي وصل إلى مرسيليا بصحبة مدرب بدني ثانٍ هو الإيطالي ماريو روتوندالي، أن عمل كمساعد لتودور بين 2016 و2018 في ناديي كارابوك سبور وجلطة سراي التركيين، وبعدها مع أودينيزي الإيطالي ثم هايدوك سبليت الكرواتي في النصف الثاني من موسم 2019-2020.
وسيشرف تودور الذي استلم مهمة تدريب مرسيليا بعد استقالة الأرجنتيني خورخي سامباولي في الأول من الشهر الحالي، على مباراته الأولى كمدرب لوصيف "ليج1" الأربعاء في لقاء ودي استعدادي للموسم الجديد ضد مارينيان-جينياك من الدرجة الرابعة.

مرسيليا
خورخي سامباولي
يوفنتوس
آخر الأخبار
محمد بن زايد في صورة تذكارية مع الطلاب المتفوقين بحضور حمدان بن زايد وطحنون بن محمد
الإمارات
رئيس الدولة: المتفوقون الاستثمار الحقيقي للمستقبل
اليوم 01:47
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يبدأ زيارة إلى المنطقة اليوم
اليوم 01:47
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
اليوم 01:47
قافلة مساعدات إنسانية تعبر إلى سوريا من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى تكثيف مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا
اليوم 01:47
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
الإمارات
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©