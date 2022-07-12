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السيتي يربط رودري بالعقد الطويل
السيتي يربط رودري بالعقد الطويل
12 يوليو 2022 15:11

لندن (د ب أ) 
جدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عقد لاعب خط الوسط رودريجو هيرنانديز «رودري» لمدة خمسة أعوام، وقد أبدى اللاعب طموحاً في تحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأصبح الإسباني رودري واحداً من أبرز العناصر في مانشستر سيتي، منذ أن انتقل للعب في إنجلترا عام 2019 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني.
وشارك رودري في 151 مباراة مانشستر سيتي، وتوج معه بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، ولقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرتين، وكأس الدرع الخيرية مرة واحدة.
وقال رودريجو: الانضمام للسيتي في 2019 كان أفضل قرار اتخذته في مسيرتي.
وأضاف: لقد أحببت كل ثانية منذ الانضمام للفريق. الجماهير كانت مذهلة معي، لقد شعرت بالدعم التام من جانب النادي، كما أن المدرب يدفعني إلى الأمام في كل يوم.
وأواصل: نعيش نجاحاً كبيراً منذ أن أتيت إلى هنا، وهو ما يجعلني أشعر بالفخر الشديد. لكن بصدق، هذا النجاح، جعلني متلهفا على المزيد. فمبجرد أن تبدأ في الفوز بألقاب كبيرة، لا تريد أن تتوقف.
وتابع: أشعر بأن السيتي يمنحني أفضل فرصة للتتويج بالألقاب، وهذا مما يجعلني سعيداً بالبقاء هنا لفترة أطول.
وكان من المفترض أن ينتهي عقد الإسباني الدولي رودري مع مانشستر سيتي عام 2024.

مانشستر سيتي
أتلتيكو مدريد
الدوري الإنجليزي
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