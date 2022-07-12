«الملك» يبدأ تحضيراته في غياب كايو ودوارتي

علي معالي (الشارقة)

بدأ الشارقة مرحلة التدريب تحت قيادة الروماني كوزمين أولاريو، استعداداً للموسم الجديد، حيث وصل كوزمين من المطار إلى ملعب التدريب مباشرة، في ظل وجود جميع اللاعبين في المران الأول باستثناء البرازيلي كايو لوكاس ومواطنه برنارد دوارتي.

وسوف يتدرب الفريق بشكل يومي حتى موعد السفر للمعسكر الخارجي يوم الاثنين المقبل، وسيكون التدريب ليوم على فترة واحدة مساءً، واليوم التالي على فترتين صباحاً ومساءً ومع التدريب الأول للفريق لم تكن هناك أي مستجدات فيما يخص الوجوه الجديدة، أو حتى حركة التنقلات الداخلية للاعبين، سواء بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي، ولم يكن هناك أي عنصر جديد سوى ماجد حسن فقط.

شارك في التدريبات الكونغولي بن مالانجو والغيني أبوبكر كمارا والبرازيليين لوان بيريرا وجوستافو أليكس وماركوس ميلوني، إضافة إلى بقية اللاعبين المحليين، ويستمر الفحص الطبي للعناصر التي لم يتم إجراء الفحص عليها وذلك حتى موعد السفر للنمسا.

وكان الفريق قد بدأ المرحلة الأولى من الإعداد للموسم يوم 4 من الشهر الجاري بالفحص الطبي، وسوف يكون الإعداد على 4 مراحل، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر الخارجي في النمسا وسيكون المعسكر الخارجي لمدة 4 أسابيع على مرحلتين يتخللها 6 مباريات ودية متنوعة بواقع 3 مباريات في كل مرحلة يعود بعدها الفريق الى الدولة لإكمال المرحلة الأخيرة من المعسكر وأداء مباراة ودية نهائية قبل خوض غمار منافسات الموسم الجديد.

وتحتضن مدينة باد وولترسدورف جنوب العاصمة النمساوية فيينا، الفترة الأولى من المعسكر الخارجي، وستبدأ في 18 يوليو حتى الأول من أغسطس ويخوض خلال الفترة 3 مباريات ودية، فيما ستبدأ المرحلة الثالثة من تحضيرات الفريق للموسم الجديد في الرابع من أغسطس، والذي سينتقل فيه الى مدينة باد لو بيرسدورف، حيث يتواصل البرنامج التدريبي مع أداء ثلاث مباريات ودية أخرى لتختتم فترة المعسكر الخارجي يوم 17 أغسطس المقبل.