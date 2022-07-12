منتخبنا يستهل مشواره في «آسيوية الناشئين» لليد 20 أغسطس

رضا سليم (دبي)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد جدول مباريات بطولة الناشئين بنسختها التاسعة، التي ستقام في البحرين من 20 إلى 31 أغسطس المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في كرواتيا العام المقبل، إذ يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية مع منتخبات اليابان والسعودية وقطر والعراق والكويت، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وإيران والهند وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.

ويلعب منتخبنا أولى مبارياته أمام المنتخب القطري يوم 20 أغسطس، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام الكويت يوم 21 أغسطس، تحصل فرق البطولة على راحة لمدة يوم واحد، على أن تكون المواجهات مجدداً يوم 23 ويلتقي منتخبنا مع اليابان، فيما ستكون المواجهة الرابعة أمام السعودية يوم 24 أغسطس، ثم تعود المنتخبات للراحة لمدة يوم ويختتم منتخبنا مواجهاته في الدور الأول أمام العراق يوم 26 أغسطس.

وتلعب المنتخبات أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس في المجموعتين على مراكز الترضية فيما يصعد الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي للبطولة، وتستكمل في اليوم قبل الأخير من البطولة باللعب على المراكز من الخامس إلى الثامن، فيما تقام في اليوم الأخير مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ثم نهائي البطولة.

في الوقت الذي يواصل منتخبنا تدريباته الداخلية متنقلاً بين صالة الأندية تحت قيادة المدرب قاسم عاشور، وستكون المرحلة الأخيرة من الإعداد في معسكر خارجي، والذي لم يتحدد حتى الآن، ومن المتوقع أن يكون في اتجاه صربيا.