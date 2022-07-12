ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ

ميونيخ(د ب أ)

حضر النجم البولندي روبرتليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، في الموعد المحدد لخضوعه لفحوص اللياقة اليوم الثلاثاء استعداداً للموسم الجديد، وذلك رغم محاولاته وضغطه على النادي من أجل السماح له بالرحيل إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وظهر المهاجم البولندي ليفاندوفسكي في مقطع فيديو نشرته شبكة "سكاي" التليفزيونية، لدى وصوله إلى مستشفى في ميونيخ من أجل الخضوع للفحوص.

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت مؤخراً عن احتمالات تغيب ليفاندوفسكي عن التدريبات من أجل الضغط على إدارة النادي، لكن مسؤولي النادي لم يعلنوا عن وجود مثل هذه المخاوف على الإطلاق.

ويتوقع عودة القائد وحارس المرمى مانويل نوير، وكذلك ليروي ساني ضمن لاعبي بايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء أيضاً، لتكتمل بذلك صفوف الفريق بعد الأجازة الصيفية.

وأكد مسؤولو بايرن ميونيخ أن ليفاندوفسكي سيظل بالفريق حتى نهاية عقده في 2023، رغم أن تقارير في إسبانيا تشير إلى أن برشلونة سيرفع قيمة عرضه لضم ليفاندوفسكي إلى 50 مليون يورو.

وسيقدم بايرن ميونيخ فريقه أمام الجماهير في استاد "أليانز أرينا" يوم السبت المقبل، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، حيث يقوم الفريق بجولة تستمر لمدة أسبوع واحد.

ويستهل بايرن ميونيخ مشواره في الموسم الجديد بمواجهة لايبزج في مباراة كأس السوبر يوم 30 يوليو الجاري.