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اتحاد الكرة يعتمد ضوابط «أوضاع وانتقالات اللاعبين»
اتحاد الكرة يعتمد ضوابط «أوضاع وانتقالات اللاعبين»
12 يوليو 2022 13:30

دبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة التعميم السنوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2022-2023، وحدد التعميم أن تكون فترة تقديم كشوف إعادة قيد لجميع الفرق اعتباراً من تاريخ 13 يوليو الحالي إلى 11 أغسطس المقبل.
وحدد التعميم السنوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين فترات تسجيل اللاعبين المحترفين والهواة للفريق الأول، ولاعبي فريقي الشباب تحت 21 سنة (رابطة المحترفين، والمسابقات التي ينظمها الاتحاد)، بحيثُ تكون الفترة الأولى «الصيفية» من 13 يوليو الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل، فيما تُقام الفترة الثانية «الشتوية» من 11 يناير إلى 8 فبراير 2023، وحددت الفترة الممتدة من 29 سبتمبر وإلى 5 أكتوبر 2022، لتسجيل اللاعبين داخلياً فقط، على أن يظل الانتقال الى خارج الدولة مستمراً.
وشهد التعميم السنوي زيادة عدد استبدالات اللاعبين المصابين للاعبين اثنين، وإضافة آلية جديدة لاعتماد الفحوصات الطبية من خارج الدولة، وتعديل النماذج الطبية لتسهيلها على الأندية.
وقيّد التعميم السنوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد، عدد الإعارات بموجب تعديلات الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي نصّت على أن يجوز للنادي إعارة ثلاثة لاعبين محترفين فقط كحد أقصى من ناد واحد، واستعارة ثلاثة لاعبين محترفين من ناد واحد، كما يجوز للنادي إعارة ثمانية لاعبين محترفين كحد أقصى، واستعارة ثمانية لاعبين كحد أقصى.

اتحاد الكرة
رابطة المحترفين
لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين
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