«البرتقالي» يدعم الصفوف بـ«ثنائية» مدن والبلوشي

رضا سليم (دبي)

أعلن نادي عجمان عن التعاقد مع علي مدن لاعب وسط الرفاع البحريني على سبيل الإعارة لمدة عام، في واحدة من أفضل صفقات «البرتقالي»، والتي استغرقت وقتاً طويلاً لحسمها، بعدما دخل على الصفقة عدد من الأندية في «دورينا»، إلى جانب القادسية السعودي.

كان مدن قد لعب الموسم الماضي مع العروبة، وقدم مستوى متميزاً، رغم هبوط فريقه، حيث شارك في 2137 دقيقة خلال 25 مباراة وسجل 7 أهداف، إلا أن ما قدمه دفع عدد من الأندية لمحاولة التعاقد معه لينضم إلى قائمة الأجانب في الموسم الجديد مع التونسي فراس بالعربي والمغربي وليد أزارو والسلوفيني ميرال.

كما أبرم عجمان أول صفقة تعاقد رسمية في «الميركاتو» الصيفي من خارج النادي، بعدما وقع عقداً مع حمد البلوشي لاعب الوسط المدافع يمتد لمدة موسم واحد قابل للتمديد في صفقة انتقال حُر، قادماً من نادي الوصل بعدما سبق له اللعب لفريق شباب الأهلي قبل أن ينتقل إلى «الإمبراطور» في موسم 2016-2017.

وسبق لإدارة نادي عجمان أن جددت عقود 10 لاعبين من نهاية الموسم الماضي حتى الآن، سواء على مستوى الأجانب أو المواطنين.

ويأتي التعاقد مع البلوشي ليكون الصفقة الحادية عشرة ولا يزال أمام إدارة «البرتقالي» البحث عن صفقات جديدة تدعم الفريق على مستوى الهجوم ورغم وجود فريق كامل يستطيع أن يدشن به الموسم إلا أن الصربي جوران يبحث عن صفقات جديدة تكون بمثابة الدكة القوية لـ «البرتقالي» على مدار الموسم، كما أن صفقات الأجانب لم تكتمل حيث ضم الفريق 3 لاعبين فقط هم المغربي وليد أزارو والسلوفيني ميرال مع استمرار عقد فراس بالعربي وبات الفريق إلى مهاجم صريح ولاعب وسط مهاجم.

من ناحية أخرى تنطلق تدريبات الفريق للموسم الجديد يوم السبت المقبل، حيث ستكون البداية مع الفحوصات الطبية للاعبين من قبل الجهاز الطبي للنادي بقيادة الدكتور طارق محمد طبيب الفريق، وبعدها تبدأ تدريبات اللياقة والتدريبات في الملعب حتى موعد السفر إلى صربيا يوم 27 يوليو الجاري لمدة 18 يوماً ثم المرحلة الأخيرة في الدولة قبل بدء مباريات الموسم.