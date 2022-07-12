الفجيرة يقدم نشمة مدرباً لـ «الذئاب»

فيصل النقبي (الفجيرة)

قدم نادي الفجيرة في مؤتمر صحفي مدربه الجزائري الجديد سفيان نشمة، الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى، خلفاً للمدرب الوطني محمد عبدالله المسماري.

وأكد يوسف عبد الله مدير الفريق أن اختيار المدرب نشمة، جاء بناء على السيرة الذاتية الجيدة التي يتمتع بها، مؤكداً استمرار النادي على نفس نهج البناء للمستقبل.

وحول برنامج الإعداد، أشار مدير الفريق إلى أن الجهاز الفني بالتنسيق مع إدارة النادي وضع برنامجاً تدريبياً مكثفاً يتضمن عدة مراحل بدءاً بالمرحلة الأولى التي تنطلق اليوم بالتجمع الداخلي، وتستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل، يعقبها فترة المعسكر الخارجي، والذي من المقرر أن تتخلله 5 مباريات ودية متدرجة بهدف تحقيق أعلى معدلات الجاهزية البدنية والفنية، وتحقيق النتائج التي تتناسب مع طموحات إدارة النادي وجماهيره العريضة.

وأعرب المدرب نشمة عن سعادته بالعمل مع نادي الفجيرة وخوض تجربة جديدة مع الكرة الإماراتية والخليجية، بعد أن سبق له العمل مع نادي المدينة الليبي والمنتخب الوطني، إضافة إلى خبرته الكبيرة التي امتدت لأكثر من 25 عاماً مع الفرق الجزائرية وعلى رأسها مولودية الجزائري، وشباب بلوزداد، ومولودية وهران، وشباب قسنطينة، لافتاً إلى أن موافقته على عرض الفريق الفجراوي نبعت من حرص إدارة النادي وسعيها للتطوير وبناء فريق قوي قادر على المنافسة.