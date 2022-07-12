الأربعاء 13 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
المونديال يحدد وجهة سواريز!
المونديال يحدد وجهة سواريز!
12 يوليو 2022 11:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
يعيش النجم الدولي الأوروجواياني لويس سواريز، منذ أن أصبح حراً برحيله عن أتلتيكو مدريد، مرحلة تفكير عميق قبل أن يقدم على خطوته التالية، وإن كان يعترف بأنه تلقى العديد من العروض أغلبها من الدوري الأميركي.
وقال في حديث لراديو «سبورت 890» إنه يبحث عن تحدٍ حقيقي يؤهله للعب مع منتخب بلاده في كأس العالم القادمة بقطر في نوفمبر 2022.
وإذا كانت الولايات المتحدة ينظر إليها منذ فترة طويلة على إنها الوجهة المحتملة لانتقال سواريز، فإنه هو نفسه يؤكد إنه يرغب في الانضمام لفريق يتيح له الفرصة لكي يكون في كامل جاهزيته قبل المونديال.
وكان سواريز أمضى الجزء الأكبر من مسيرته الاحترافية في أوروبا في أندية جرونينجن وأياكس وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، ولكنه ربما يغير وجهته ويغادرالقارة الأوروبية بأكملها.
وعن حقيقة إمكانية انتظاره حتى ينايرالمقبل، قال سواريز: الأمر يتوقف على تحليلي للموقف ومدى فائدته، وقال إن السوق الأميركية معقدة جداً، لأن بعض الفرق تريدك ولكنها ليست في وضع جيد في جدول الدوري، ومعنى ذلك إنه سيكون من الأفضل أن تنتظر حتى ينايرالمقبل.
وأضاف: هناك أندية أخرى تريدك الآن ولكن ينبغي أن تقوم بتقييم موقفها وما إذا كانت لديها فرصة للتأهل إلى نهائيات الدوري الأميركي، أم لا.
وتابع سواريز الملقب بـ «البيستوليرو»، قائلاً: أنا لن أغلق الباب أمام أحد وأستمع إلى كل العروض، ولكن إذا لم تتمكن بعض فرق الدوري الأميركي من التأهل لنهائيات المسابقة، فمعنى ذلك إنها ستنهي الموسم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبرالمقبل، ولن يكون هذا الأمر مفيداً بالنسبة لي.
ونفى سواريز بشدة شائعات ذهابه إلى إنتر ميامي، التي ترددت مؤخراً، باعتبار إن هذا الفريق من الفرق القادرة على جذبه هو ونجوم آخرين إلى الدوري الأميركي، كما نفى أيضاً الشائعات التي قالت إن هذا النادي يريد أن يجمع بينه وبين صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي في المستقبل، مؤكداً إن كل هذه الشائعات مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف: كل ما قيل بشأن إنتر ميامي غيرحقيقي، ولكنني أنا وميسي لسنا مطالبين بتكذيب كل شائعة طوال الوقت.
وعلق: ليو له مستقبله في باريس سان جيرمان وبعدها لا أعرف أين يريد أن ينهي مشواره، وأنا لي مشروعاتي الرياضية، وسوف أبحث الأمر مع أسرتي.
وإستدرك سواريز: ولكن هذا لا يمنع إنني وميسي نخطط بالتأكيد للعيش سوياً في برشلونة بعد الاعتزال، لأننا صديقان على المستويين الشخصي والعائلي، أما القول بأننا سننتهي سوياً في نفس المشروع الرياضي، فتلك مجرد تكهنات صحفية.

لويس سواريز
ليونيل ميسي
أتلتيكو مدريد
الدوري الأميركي
كأس العالم 2022
آخر الأخبار
محمد بن زايد في صورة تذكارية مع الطلاب المتفوقين بحضور حمدان بن زايد وطحنون بن محمد
الإمارات
رئيس الدولة: المتفوقون الاستثمار الحقيقي للمستقبل
اليوم 01:47
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يبدأ زيارة إلى المنطقة اليوم
اليوم 01:47
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
اليوم 01:47
قافلة مساعدات إنسانية تعبر إلى سوريا من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى تكثيف مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا
اليوم 01:47
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
الإمارات
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©