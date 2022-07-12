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رحلة فيدال مع الإنتر تصل النهاية
رحلة فيدال مع الإنتر تصل النهاية
12 يوليو 2022 11:00

ميلانو(رويترز)

 أنهى إنتر ميلان الإيطالي تعاقده مع لاعب الوسط أرتورو فيدال بالتراضي.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن لاعب منتخب تشيلي "35 عاماً" سينتقل إلى فلامنجو البرازيلي مجاناً، بعد أن خضع لفحص طبي الأسبوع الماضي.
وخاض فيدال 71 مباراة مع إنتر وسجل أربعة أهداف بجميع المسابقات خلال عامين، وفاز معه بلقب الدوري في 2020-2021 وبكأس السوبر الإيطالية وكأس إيطاليا بالموسم الماضي.
وذكر إنتر في بيان: "يود النادي توجيه الشكر لأرتورو على عامين مع الفريق توج فيهما بثلاثة ألقاب".
وانضم فيدال، الذي لعب 133 مباراة مع تشيلي وأحرز 32 هدفاً، إلى إنتر من برشلونة وسبق له تمثيل يوفنتوس وبايرن ميونيخ.
وكان إنتر وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي بفارق نقطتين خلف غريمه البطل ميلان. 

فيدال
برشلونة
إنتر ميلان
بايرن ميونيخ
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