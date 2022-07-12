ألفيش يتهم برشلونة بالإساءة إلى تاريخه

برلين (د ب أ-ستاتس بيرفورم)

أكد المدافع البرازيلي المخضرم داني الفيش، أن برشلونة الإسباني "لا يهتم بالأشخاص الذين صنعوا التاريخ للنادي"، في أعقاب فسخ تعاقده مع النادي الكتالوني الشهر الماضي.

وعاد ألفيش "39 عاماً" إلى كامب نو في نوفمبر الماضي وشارك في 17 مباراة، بعد تسجيله بشكل رسمي في يناير، لكن عقده قصير الآمد لم يتم تجديده.

وقضى ألفيش ثمانية أعوام في برشلونة خلال فترة الاحتراف الأولى، وفاز بـ23 لقباً في أنجح حقبة في تاريخ النادي الكتالوني.

وخلال فترة احترافه الأولى صنع ألفيش 377 فرصة لزملائه في برشلونة، في رقم لا يتفوق عليه سوى خمسة لاعبين فقط، من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال ألفيس لصحيفة "ذي جارديان" البريطانية: لم أرحل وأنا حزين، رحلت وأنا سعيد بعودتي إلى برشلونة، كنت أحلم طوال خمسة أعوام بأن أحظى بهذه اللحظة مرة أخرى.

وأضاف: الشيء الوحيد الذي لم يعجبني هو طريقة رحيلي... منذ قدومي أوضحت أنني لم أعد في العشرين من العمر، وأنني أريد أن تسير الأمور بشكل واضح دون إخفاء أي شيء.

وأشار: لكن هذا النادي أخطأ في السنوات الأخيرة، برشلونة لا يهتم بالأشخاص الذين صنعوا التاريخ للنادي.

وتابع: كمشجع لبرشلونة أريد أن ينجز النادي الأمور بشكل مختلف ، لا أتحدث عن نفسي لأن وضعي كان مغايراً.

وأكد : أنا ممتن تماماً لتشافي ورئيس النادي على إعادتي، وجدت النادي عامراً بالشباب وبأفكار مذهلة داخل الملعب.

وختم بالقول: لكن هناك حاجة لتحسين الأمور خارج الملعب، العقلية مناقضة تماماً لما بنيناه قبل بضعة أعوام.