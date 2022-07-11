الوصل يتعاقد مع جابرييل دي سوزا في صفقة انتقال حر

رضا سليم (دبي)

تعاقد الوصل مع الجناح البرازيلي جابرييل دي سوزا «جابرييلزينيو» القادم من ريو آفي البرتغالي، ولم تكشف إدارة النادي عن قيمة العقد ومدته، إلا أن الصفقة «انتقال حر»، بعدما انتهى اللاعب عقده مع فريق السابق في الشهر الماضي، حيث انضم إلى النادي البرتغالي عام 2017، قادماً من لينينسي البرازيلي، مقابل 800 ألف يورو.

ولعب جابرييل دي سوزا «25 عاماً»، في الموسم الماضي، على سبيل الإعارة مع موريرنسي البرتغالي، وشارك في 15 مباراة، وأحرز هدفين وصنع مثلهما، وسبق أن لعب مع ريو آفي 124 مباراة، وأحرز 12 هدفاً، وصنع 11 هدفاً.

وكشف موقع «جلوبو سبورت» البرازيلي، عن مفاوضات الوصل مع رودريجو ألفيروبرو «19 عاماً» الظهير الأيمن لأميركا دي ناتال الذي وصل إلى دبي من أجل الخضوع للفحص الطبي والقيد في قائمة الفريق، وتنتظر الجماهير الإعلان عن الصفقة الجديدة.

في الوقت الذي تسابق إدارة النادي الزمن، لحسم بقية الصفقات، للدخول في أجواء المعسكر قبل بدء الموسم، بعدما تعاقدت مع المدافع المغربي سفيان بوفتيني، وعمر عبد الرحمن من شباب الأهلي، إلى جانب ثنائي الفجيرة، الحارس عبد الله سالم ناصر، وشقيقه ناصر سالم ناصر، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع البرازيلي جيفرسون دوجلاس لمدة موسمين، كما استغنت عن 5 لاعبين دفعة واحدة، هم ميشيل أراوخو وراميرو بينيتي وإدريسلون سيلفا وناتان فليبي وموفتاه أولابي.

ويواصل «الإمبراطور» تدريباته باستاد زعبيل، استعداداً للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي خلف البرازيلي أودير هيلمان، ومن المنتظر أن يخوض الفريق معسكراً في هولندا يتخلله عدد من المباريات.

من ناحية أخرى، لجأ البرازيلي أدريلسون سيلفا لاعب الوصل السابق، الذي رحل مع انتهاء فترة إعارته مع «الإمبراطور» قادماً من سبورت ريسيفي إلى المحكمة ضد فريقه البرازيلي السابق، من أجل فسخ العقد بسبب المتأخرات على ريسيفي، ولم يحصل عليها رغم مرور أكثر من موسم لعبها خارج أسوار النادي، مطالباً بدفع ما يقرب من 3.5 مليون ريال برازيلي، ومن المنتظر أن يحصل على حكم بفسخ العقد والحصول على مستحقاته، بعدما طلب النادي جلسة صلح لتسوية الأمور المالية.

ولعب أدريلسون سيلفا مع الوصل في الموسم الماضي 20 مباراة، بواقع 1702 دقيقة سجل خلالها هدفاً واحداً.