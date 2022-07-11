«عراب الفورمولا» يواجه تهمة «الاحتيال»!

لندن (أ ف ب)

يواجه بيرني إيكليستون، عراب بطولة العالم للفورمولا-1، السابق، تهماً بالاحتيال على خلفية عدم إبلاغ سلطات الضرائب البريطانية عن أصول خارجية تقدّر قيمتها بأكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (477 مليون دولار)، بحسب أفاد ممثلو الادعاء العام اليوم.

وقال النائب العام أندرو بنهايل: «استعرضت النيابة العامة ملف أدلة من دائرة الادعاء الملكية وأجازت توجيه لائحة اتهام ضد برنارد إيكليستون بتهمة الاحتيال عن طريق التزوير في ما يتعلق بعدم التصريح لهيئة دائرة الإيرادات والجمارك بوجود أصول محتفظ عنها في الخارج تقدّر قيمتها بأكثر من 400 مليون جنيه إسترليني».

وأضاف: «تذكّر دائرة الادعاء الملكية جميع المعنيين بأن الإجراءات الجنائية ضد هذا المتهم نشطة الآن وأن لهم الحق في محاكمة عادلة».

وتابع: «من المهم للغاية ألاّ يكون هناك إبلاغ أو تعليق أو مشاركة معلومات عبر الإنترنت يمكن أن تضرّ بهذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال».

وقال سايمون يورك من دائرة الإيرادات والجمارك في سلطات الضرائب البريطانية إن التحقيق مع إيكليستون البالغ 91 عاماً كان «معقداً وخارجياً».

وأردف: «يمكننا أن نؤكد أن تهمة الاحتيال عن طريق ادعاءات مزعومة بعدم التصريح قد تم السماح بها ضد برنارد إيكليستون»، ويأتي هذا بعد تحقيق جنائي معقد وخارجي من قبل خدمة التحقيق في تهم الاحتيال في دائرة الإيرادات والجمارك.

وأكد أن التهمة الجنائية تتعلق بالالتزامات الضريبية المتوقعة الناشئة عن أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني من الأصول الخارجية التي تم إخفاؤها عن دائرة الإيرادات والجمارك.

وختم: «رسالتنا واضحة - لا أحد بعيد عن متناولنا».