سامر: البايرن لن يتراجع عن «الهيمنة»!

برلين (د ب أ)

أعرب ماتياس سامر نجم كرة القدم الألماني السابق، عن اعتقاده بأن هيمنة بايرن ميونيخ على الدوري الألماني «بوندسليجا» لن تتوقف.

واحتكر بايرن لقب «البوندسليجا» في المواسم العشرة الماضية.

وقال سامر في تصريحات نشرتها مجلة «كيكر» الألمانية الرياضية: «لا أعتقد هذا» رداً على سؤال عما إذا كان بايرن سيفتح الباب أمام منافسته على اللقب هذا الموسم.

وأوضح: «عندما يحقق أي نادٍ هذا النجاح على مدار عقد كامل، يجب أن نتوقف عن التذمر أو النظر إلى هذا بحسد، ولكن يتعين علينا النظر إليه بالاحترام التام، لا أتوقع تراجعاً في هيمنة بايرن».

ويعمل سامر (54 عاماً) مستشاراً لبروسيا دورتموند المنافس العنيد لبايرن، والذي يأمل وفريق لايبزج في إنهاء هيمنة بايرن على اللقب المحلي.

وذكر توماس هيلمر الزميل السابق لسامر في المنتخب الألماني، بمجلة «كيكر» أيضاً أنه يرى «أملاً على الأقل» في وجود منافسة على اللقب بعد سنوات عدة من سيطرة بايرن.