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«كاف» يعلن القائمة النهائية لمرشحي جوائز الأفضل في أفريقيا
«كاف» يعلن القائمة النهائية لمرشحي جوائز الأفضل في أفريقيا
11 يوليو 2022 15:45

القاهرة (د ب أ)
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم عن القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الأفضل في أفريقيا، خلال الحفل المقرر في بالرباط يوم 21 يوليو الجاري.
وذكر «كاف» عبر موقعه الرسمي اليوم أن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة تقلصت لتضم الثلاثي السنغالي ساديو ماني وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي والجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح والكاميرونيين كارل توكو إكامبي وفنسنت أبو بكر والإيفواري سيباستيان هالر والغيني نابي كيتا والمغربي أشرف حكيمي.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، تياجو أزولاو (بترو أتلتيكو) وكريم كوناتي (أسيك ميموزا) وخمسة لاعبين من الأهلي المصري هم أليو ديانج وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد شريف ومحمد الشناوي، وثلاثة لاعبين من الوداد البيضاوي المغربي هم أشرف ضاري ويحيي جبران وزهير المتراجي.
بينما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب صاعد، البوركيني دانجو واتارا والإيفواري كريم كوناتي والغاني كمال الدين سليمانا والسنغالي بابي مطر سار والتونسي حنبعل المجبري.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي المصري وتوم سانتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا ووليد الركراكي المدير الفني السابق للوداد البيضاوي واليو سيسيه المدير الفني السابق لمنتخب السنغال.
بينما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب، منتخبات بوركينا فاسو والكاميرون والسنغال ومصر والمغرب وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي داخل القارة، بيترو أتلتيكو والأهلي المصري والوداد ونهضة بركان المغربيين.

محمد صلاح
ساديو ماني
رياض محرز
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
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