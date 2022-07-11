الظفرة يخوض 4 وديات في صربيا



أبوظبي (الاتحاد)



يبدأ الصربي نيبوشا مدرب الظفرة، مرحلة الإعداد الأولى، يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد وصول المدرب والجهاز المعاون، واستقبلهم حسن عباس الحمادي مشرف الفريق الأول في في مطار دبي.

من جانبه أوضح مرشد خلفان المرر رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، أن «الفارس» سيبدأ إعداده للموسم الجديد 15 يوليو الجاري، ويتم خلال الأسبوع الجاري تقديم المدرب رسمياً إلى وسائل الإعلام، على أن تعقد شركة الكرة وإدارة الفريق اجتماعاً تنسيقياً مع نيبوشا لمناقشة بداية الإعداد الداخلي.

وأضاف: الفحص الطبي للاعبين يواكب إعداد الفريق، فيما يقوم المدرب الجديد بمراقبة اللاعبين القدامى، والذين تم وضعهم تحت الاختبار، خلال فترة أسبوعين، يحدد فيها المجموعة التي تغادر إلى المعسكر الخارجي.

وكشف المرر عن أن شركة كرة القدم، بالتشاور مع المدرب اختارت صربيا، لتكون مقراً للمرحلة الثانية من الإعداد، مشيراً إلى أن «الفارس» يخوض خلال المعسكر 4 مباريات ودية، ويعود بعدها إلى الدولة لمواصلة الاستعداد حتى بداية الموسم 2 سبتمبر المقبل.

وتمنى رئيس شركة الظفرة لكرة القدم التوفيق للفريق خلال الموسم الجديد، متوقعاً ارتفاع المنافسة على مستوى الدوري، عطفاً على تعاقدات الأندية واستعداداتها، مؤكداً أن الظفرة يسعى للظهور بأفضل مستوى، مستعيناً بخبراته المتراكمة، وتميز لاعبيه المواطنين والأجانب الذين يشكلون الإضافة المرجوة.

من جانب آخر، رحب حسن عباس الحمادي، بالمدرب الصربي متمنياً له التوفيق في مسيرته الجديدة، وقال: الجهاز الفني يتكون من نيبوشا ومساعده ومدرب اللياقة ومدرب الحراس.

وأشار إلى أن إدارة الشركة واللجنة الفنية للنادي، ارتأت أن يكون التعاقد مع جهاز فني متكامل من الجنسية نفسها، رغبة في زيادة التجانس، بعد الاستغناء عن الطاقم الفني السابق، وتقديم الشكر له على جهوده، خلال الموسم المنصرم، متمنياً أن ترفع هذه الخطوة من النسق العام لأداء الفريق خلال الموسم الجديد.