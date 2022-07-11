الثلاثاء 12 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
تن هاج: رونالدو «ليس للبيع»!
تن هاج: رونالدو «ليس للبيع»!
11 يوليو 2022 15:30

بانكوك (أ ف ب)
أكّد الهولندي إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن لاعبه كريستيانو رونالدو «ليس للبيع»، في خضم شائعات عن رحيل النجم البرتغالي غذّاها تغيّبه عن جوله لـ«الشياطين الحمر» في تايلاند.
وقال تن هاج من بانكوك حيث يلتقي فريقه مع ليفربول: «كريستيانو ليس للبيع، إنه جزء من خططنا، أنا أستعد للموسم المقبل معه».
ولم يسافر الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية مع زملائه في الفريق الجمعة بسبب «مشكلة عائلية» بحسب ناديه، لكن الصحافة الإنجليزية تتحدث منذ أسابيع عن رغبته في الانتقال هذا الصيف.
وكانت تقارير صحافية أشارت الى رغبة المهاجم البالغ 37 عاماً، والذي ينتهي عقده عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيّب في الدوري المحلي أنهاه في المركز السادس.
وأوضح تن هاج الذي يبدأ مهماته مع يونايتد الموسم المقبل: «لقد تحدثت مع كريستيانو قبل التطرّق إلى مسألة رحيله، خضنا نقاشاً جيداً للغاية».
وغطّت مسألة مصير رونالدو على مشروع إعادة الهيكلة الواسع الذي بدأه المدرب السابق لأياكس الهولندي الساعي إلى تعزيزات «في خط الوسط وفي الهجوم».
وقال الهولندي: «لدينا فريق جيد لديه الإمكانيات، إذا كانت هناك فرصة للتعزيز، فإننا سننتهزها»، من دون التعليق على شائعة مواطنه فرنكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الإسباني والذي يسعى يونايتد إلى ضمه.
وبعد مواجهة ليفربول في بانكوك، وهي أول مباراة ودية ليونايتد بعد انتهاء الموسم، يواصل يونايتد جولته في أستراليا حتى 23 يوليو.

ايريك تن هاج
مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
الكشف عن هاتف جديد من عائلة «سامسونج» بمميزات مذهلة
دنيا
الكشف عن هاتف جديد من عائلة «سامسونج» بمميزات مذهلة
اليوم 14:05
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
الرياضي
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
اليوم 14:00
حمدان بن محمد
الإمارات
حمدان بن محمد يعتمد منفعة مالية جديدة لأصحاب الهمم في دبي بقيمة 44 مليون درهم
اليوم 13:56
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
الرياضي
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
اليوم 13:55
وفاة مؤلف موسيقى سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة
دنيا
وفاة مؤلف موسيقى أفلام جيمس بوند الشهيرة
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©