الإمارات تستضيف «آسيوية القوة البدنية»



دبي (الاتحاد)



تنظم الإمارات بطولة آسيا للقوة البدنية في النصف الأول من ديسمبر المقبل، بمشاركة واسعة للمنتخبات في القارة، وسبق أن استضافت الدولة بطولة آسيا للبرنس بريس عام 2018.

وقال محمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، إن مجلس الإدارة برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، اعتمد اللجنة المنظمة المشرفة على البطولة، برئاسة محمد المري، وفيصل الزعابي مديراً، بالإضافة إلى بقية اللجان العاملة.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة بدأت استعداداتها لإخراج البطولة بشكل متميز يتناسب والنجاحات المميزة السابقة لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، في مختلف الاستحقاقات الرياضية، على كافة المستويات، ووفقاً لتوجيهات الهيئة العامة للرياضة، وبالتعاون المشترك مع الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية.

وقال فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ومدير البطولة: الحدث يشهد مشاركة 16 أو 18 منتخباً، ويجمع بين أبطال وبطلات قارة آسيا، ويصل العدد إلى 600 مشارك من لاعبين ومدربين وإداريين، بجانب ضيوف الإمارات من أعضاء الاتحادات المشاركة.



وأوضح الزعابي أن البطولة ستشهد تنظيم الفئات الثلاث، مما يجعلها شاملة وقوية من كافة الجوانب، وبخصوص مكان إقامة البطولة، حيث عقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً مع ادارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وبحثت مع ثاني جمعة بالرقاد رئيس النادي، إمكانية إقامة المنافسات في منشآت النادي، لما يتمتع به من مواصفات عالمية، ورحبت ادارة النادي بذلك، في انتظار اعتماد الأمور التنظيمية الرسمية، ونشكر مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم.



