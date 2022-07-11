«شباب السلة» يغادر إلى القاهرة



علي معالي (دبي)



تغادر بعثة منتخب الشباب لكرة السلة إلى القاهرة غداً، لخوض منافسات البطولة العربية التي تقام من 14 إلى 22 يوليو الجاري، بمشاركة مصر والسعودية والكويت وقطر والجزائر، بالإضافة إلى منتخبنا، ويترأس البعثة عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، وتضم الجهاز الفني المكون من سالم عتيق مدرباً، ويعاونه أيوب أحمد، وجاسم عبدالرضا، وراشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات، والإداري علي الحمادي، والأخصائي السوري سامر هندي.

واختار الجهاز الفني 14 لاعباً للمشاركة في البطولة، وهم: زايد عبدالرحمن عبدالله، محمد سعيد عبدالله، زايد طارق السيد «الوحدة»، وسالم فاضل الشامسي، راكان غانم الشمري «العين»، وسيف حامد محمد، عبدالعزيز خليفة عبدالله «الوصل»، وحسين خالد ناصر «شباب الأهلي»، وسعيد هاشل سعيد، محمد عبدالله جابر، راشد عبدالحكيم عبدالرحمن، زايد توفيق الجسمي «الشارقة»، وحسن إبراهيم السيد، حمد محمود صالح «النصر».

تأتي البطولة في توقيت مناسب لمنتخب هذه الفئة السنية، حيث تعتبر أفضل إعداد له قبل المشاركة في بطولة الخليج وتستضيفها دبي من 29 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات آسيا.

يحاول الجهاز الفني الخروج بأكبر مكاسب فنية وبدنية من البطولة العربية، حتى يحقق الأهم وهو التأهل إلى نهائيات آسيا، حيث يشارك في تصفياتها منتخبات دول الخليج.

أكد علي الحمادي إداري منتخبنا أنه من المنتظر إجراء قرعة البطولة غداً، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تكون البطولة قوية، نظراً لأن غالبية الفرق من دول الخليج التي تستعد للتصفيات الآسيوية، وقال: علينا أن نحقق أقصى استفادة للاعبين قبل «المعترك الآسيوي»، وأن معظم لاعبي المنتخب الحالي يشاركون للمرة الأولى في البطولة العربية، إضافة إلى تصفيات آسيا، وثقتنا فيهم كبيرة في البطولتين.