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كيم إلى «الجولف 36»
كيم إلى «الجولف 36»
11 يوليو 2022 14:30

 
دبي (الاتحاد)


تقدم الكوري الجنوبي جوهيونج كيم 132 خطوة، ليصبح بالمركز الـ 36، بوصفه الرابح الأكبر للأكثر تقدماً في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة «دي بي وورلد» للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، ويعزز حظوظه بالتأهل إلى البطولة الختامية الكبرى التي تقام في عقارات جميرا للجولف خلال نوفمبر المقبل.
جاء تقدم كيم، بعدما جاء في المركز الثالث في بطولة جينيسيس الأسكتلندية المفتوحة، ليكسب 500 نقطة، رفع بها رصيده الإجمالي إلى 611 نقطة، ويطمح إلى أن يصبح أول لاعب آسيوي يتوج بلقب بطولة جولة دي بي وورلد للجولف في نوفمبر المقبل.
واستفاد الإنجليزي تومي فليتوود من حلوله بالمركز السادس، ليتقدم إلى المركز 13 في ترتيب جولة دي بي وورلد برصيد 1109.5، وهو الذي سبق أن حل وصيفاً في موسم 2017.
من جانبه تقدم الويلزي جايمي دونالدسون 58 خطوة، ليصبح بالمركز 63 برصيد 430.5 نقطة، بعدما جاء بالمركز السادس في البطولة الأسكتلندية.
وشهدت نهاية هذا الأسبوع إقامة بطولة بارباسول في ولاية كنتاكي الأميركية، وأسهم حصول الألماني هورلي لونج على المركز الرابع في كسبه 212 نقطة، تقدم بها 10 خطوات، ليصبح بالمركز 22 في ترتيب جولة دي بي وورلد.
وبقي الأميركي ويل ويل زالاتوريس في المركز الأول في جولة دي بي وورلد هذا الموسم برصيد 2572.8 نقطة، يليه الإنجليزي مات فيتزباتريك «2471.3 نقطة»، والأيرلندي الشمالي روري ماكلروي «2366.1 نقطة».
وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف المخصصة لمنافسات الرجال إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات وهي بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد.

الجولف
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