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مولر يعود إلى تدريبات البايرن
مولر يعود إلى تدريبات البايرن
11 يوليو 2022 14:15

ميونيخ (د ب أ)
عاد المهاجم الألماني توماس مولر إلى تدريبات فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم استعداداً للموسم المقبل، وذلك قبل يوم واحد من موعد عودته الذي كان متوقعاً.
واستعرضت مقاطع فيديو نشرتها صحيفة «بيلد» وشبكة «سكاي التليفزيونية»، مشاركة مولر (32عاماً) في تدريبات الركض والتدريبات بالكرة مع الفريق اليوم.
وكان جوشوا كيميش وسيرج جنابري وليون جوريتسكا، زملاء مولر بالمنتخب الألماني، قد استأنفوا التدريبات الأسبوع الماضي.
ويتوقع أن تشهد تدريبات بايرن ميونيخ غداً «الثلاثاء» عودة حارس المرمى وقائد الفريق مانويل نوير والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسسكي.
ويواصل ليفاندوفسكي الضغط من أجل الانتقال إلى برشلونة الإسباني، لكن بايرن رفض العروض التي قُدمت لضم اللاعب، وتمسك باستمراره مع الفريق حتى نهاية عقده في 2023.
وسيقدم بايرن ميونيخ فريقه أمام الجماهير في استاد «أليانز أرينا» يوم السبت المقبل، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، حيث يقوم الفريق بجولة تستمر لمدة أسبوع واحد.
ويستهل بايرن ميونيخ مشواره في الموسم الجديد بمواجهة لايبزج في في مباراة كأس السوبر يوم 30 يوليو الجاري.

توماس مولر
بايرن ميونيخ
الدوري الألماني
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