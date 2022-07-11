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تشيلويل يستهدف تشكيلة «الأسود» في المونديال
تشيلويل يستهدف تشكيلة «الأسود» في المونديال
11 يوليو 2022 14:02

لندن (رويترز)
قال بن تشيلويل الظهير الأيسر لتشيلسي إنه يملك رغبة كبيرة في المنافسة بقوة على دخول التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس العالم 2022، بعد فترة «صعبة» في مسيرته.
واختير تشيلويل ضمن تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت في بطولة أوروبا العام الماضي، لكنه لم يظهر سوى مرة واحدة في مشواره نحو النهائي، وقبل الخسارة أمام إيطاليا.
وعانى تشيلويل من أجل اللعب مع تشيلسي وغاب كثيراً في أغسطس وسبتمبر قبل أن يسجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في أكتوبر، بالإضافة إلى هدف في تصفيات كأس العالم مع إنجلترا.
لكن تشيلويل تعرض لضربة بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى ابتعاده عن الملاعب طويلاً وحتى ظهوره كبديل في آخر مباراة لتشيلسي في الدوري في مايو.
وقال تشيلويل للصحفيين قبل السفر مع تشيلسي في جولة إلى الولايات المتحدة: «لقد حلمت باللعب في كأس العالم منذ قدرتي على التذكر، وواقع أن الأمر بات قاب قوسين أو أدنى يمنحني دافعاً أكبر من أجل المحاولة وانتزاع هذا المكان».
وأضاف: «هذا ليس فقط من أجل نفسي ولكن من أجل عائلتي، خاصة بعد بطولة أوروبا، التي جاءت في وقت صعب بالنسبة لي، خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، سأفعل كل ما بوسعي لمحاولة أن يكون هذا مكاني».
وقال اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إن ساوثجيت ظل على تواصل معه أثناء فترة تأهيله.
وأضاف تشيلويل: «من الجيد أن تشعر أنه عندما لا تكون موجوداً فإن المدرب يتابعك ويراقبك.. إنه أمر إيجابي لأنه يعني أنني لا أزال في أفكاره».
ويبدأ تشيلسي مشواره الجديد في الدوري الممتاز باللعب في ضيافة إيفرتون في السادس من أغسطس المقبل.

منتخب إنجلترا
تشيلسي
جاريث ساوثجيت
كأس العالم 2022
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