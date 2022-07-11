«خطير الخالدية» بطل «كأس زايد» في إسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

حلق الجواد «خطير الخالدية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث فرانسوا بيرنارد، وقيادة الفارس جي سانشيز، بلقب سباق كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «قوائم»، البالغة جائزته 16.000 يورو، والذي أقيم بمضمار سان سباستيان الإسباني، برعاية النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وجاء السباق البالغ طوله 1600 متر، والذي شاركت فيه 6 خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق، متكافئاً بين الخيول المشاركة نسبة لتقارب مستوياتها.

ودافع «خطير الخالدية» بنجاح عن لقب السباق الذي حققه العام الماضي، حيث اندفع للصدارة إلى جانب السياج الداخلي، وظل متمسكا بها، قبل أن يتفوق بفارق 1,25 طول عن «تمايا العشاي» لمزرعة العشاي، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة بي فيوس.

وقطع البطل البالغ من العمر ست سنوات، مسافة السباق في زمن وقدره 1:45:71 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «سارا دولوب» لجيرارد لاريو، بإشراف المدرب شارل جوردين، وقيادة الفارس ام فولون.

دعم

يدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، والمسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية.