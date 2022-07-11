القبيسي سادس «القفز المظلي» في «عالمية برمنجهام»



برمنجهام (وام)



اختتم منتخبنا الوطني للرياضات الجوية، منافسات اليوم الثاني، لمسابقة القفز المظلي، بدورة الألعاب العالمية التي تستضيفها مدينة برمنجهام الأميركية حالياً، بمشاركة 3600 لاعب ولاعبة، من 100 دولة، يتنافسون في 36 رياضة.

واحتل لاعبنا عبد الباري القبيسي المركز السادس، في جدول الترتيب العام، فيما جاءت زميلته في المنتخب كورنيليا ميهاي في المركز العاشر، وتتبقى لكل منهما 6 جولات، لتحديد أصحاب المراكز الأولى، بعد احتساب إجمالي الجولات الـ 12، التي أقيمت على مدار 3 أيام، بحديقة حلبة السيارات في برمنجهام.

وشهدت منافسات اليوم الثاني تقلبات جوية، وعدم استقرار في حالة الطقس، أسفرت عن تأجيل انطلاق الجولات، إلى أن تم التأكد من تحسن الأحوال المناخية، حيث تم استئناف المسابقات، مع تأجيل الجولتين الأخيرتين إلى منافسات اليوم الثالث.

من ناحية أخرى، أكدت شما الكلباني لاعبة منتخبنا الوطني للجو جيتسو بوزن 63 كجم جاهزيتها لخوض غمار منافسات دورة الألعاب العالمية، وثقتها في رفع علم الدولة في هذا المحفل العالمي الكبير، والمنافسة على ذهبية المركز الأول.

وأشارت شما الكلباني إلى أن كل النزالات والمواجهات، تتطلب مزيداً من التركيز والعمل وبذل الجهد، نظراً لارتفاع مستوى جميع اللاعبات المشاركات، ووجود النخبة منهن بعد تأهلهن إلى الدورة، مؤكدة أهمية خوض المنافسات بثقة عالية أياً كانت المواجهة وتصنيف اللاعبات من المنتخبات المنافسة.

ووصف زميلها محمد العمري لاعب منتخبنا الوطني للجو جيتسو وزن 77 كجم المعسكر المقام للمنتخب في كاليفورنيا استعداداً للمشاركة في الدورة بالمثمر، حيث تم خلاله الوقوف على العديد من الجوانب الفنية والذهنية ورفع مستوى اللياقة البدنية.

ولفت العمري إلى أن لاعبي المنتخب حصلوا على جرعات تدريبية مكثفة بواقع 4 فترات يومياً للإعداد الجيد، وتعزيز فرص المنتخب في المنافسة على حصد أكبر قدر ممكن من الميداليات الملونة.

وكشف عن قوة مستوى اللاعبين في وزنه، مما يضاعف المسؤولية والتحدي لحصد ميدالية باسم الإمارات في هذا الحدث، موضحاً أنه لا شيء مستحيل، في ظل الإصرار والعزيمة والسعي لرفع راية الوطن على منصات التتويج.

على صعيد آخر، أدار جابر الزعابي رئيس لجنة حكام للكاراتيه عضو لجنة حكام الاتحاد الآسيوي 7 نزالات في مسابقات الكاراتيه المختلفة، ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية، بمشاركة 18 حكماً من جميع دول العالم، وشهدت البطولة مشاركة أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم في كل وزن بمسابقات الكاتا والكوميتيه.