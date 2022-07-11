العين يختتم المرحلة الأولى من المعسكر الصيفي



أبوظبي (الاتحاد)



اختتم العين فعاليات المرحلة الأولى من المعسكر الصيفي، في صالة خليفة بن زايد، وذلك بالشراكة مع رابطة المحترفين، للفئة العمرية من 4 إلى 13 سنة، وسط مشاركة واسعة وإقبالٍ لافت، حيث حرص أولياء الأمور على تسجيل بناتهم.

وأعلن العين تنظيمه للمخيم الصيفي للفتيات، والمقرر من مرحلتين خلال يوليو وأغسطس، حيث انطلقت المرحلة الأولى 4 يوليو واختتمت في السابع من الشهر ذاته، فيما تنطلق المرحلة الثانية في الأول من أغسطس المقبل على أن تنتهي في الرابع من الشهر ذاته.

وأطلقت رابطة المحترفين مبادرة «المعسكرات الصيفية»، بالشراكة مع الأندية، لتوسيع قاعدة ممارسي نشاط كرة القدم وإشراك أولياء الأمور، تماشياً مع استراتيجية الرابطة ومبادرة تراخيص الأندية والتطوير لمنح الفرصة للجميع من أجل ممارسة كرة القدم، وتوفير قاعدة أوسع لانتقاء المواهب الواعدة، في الإمارات.

وانطلقت فعاليات المعسكرات خلال العطلة الصيفية للمدارس، بداية من يوليو، وللأطفال من عمر 4 سنوات وحتى 13 سنة، على أن تكون مفتوحة لجميع العائلات المقيمة في الدولة، بين أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، ومن المقرر أن تكون المحطة الحالية لفعاليات المعسكر الصيفي في نادي عجمان من 11 إلى 14 يوليو.

وتأتي المعسكرات بهدف توفير النشاط الرياضي للأطفال، وضمان الاستمتاع باللعب، وإيجاد صداقات ضمن محيط النادي، وإقامة فعالية تجمع الأطفال والعائلات وأصحاب الهمم، والعمل على زيادة القاعدة الجماهيرية للأندية.