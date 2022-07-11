ناتشو: الريال «شهية مفتوحة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم أن المدافع الإسباني ناتشو هيرنانديز لاعب ريال مدريد، لم يشارك في الكثير من المباريات في الموسم المنتهي، إلا أنه كان له دور مؤثر في نتائج بعض المباريات المهمة، وأسهم في حصول «الملكي» على الدوري الإسباني «الليجا» ودوري الأبطال.

وفي لقاء مع موقع «جول العالمي»، أكد ناتشو أنه وزملاؤه لم «يشبعوا» بعد من البطولات، وأن «شهيتهم» ما زالت مفتوحة لتحقيق المزيد من الألقاب في الموسم الجديد.

وقال إن الفوز بالليجا و«الأبطال» يمثل دفعة قوية وحافزاً كبيراً للاعبين، وليس كما يردد البعض بأن الموسم الذي يأتي بعد موسم الإنجازات الكبرى، يحدث فيه تراجع للفريق.

وأضاف: ليس هذا حالنا، فنحن لدينا نفس الشغف، والرغبة في تحقيق المزيد من البطولات كل موسم.

وأضاف: يتعين أن نستعد جيداً للموسم الجديد، وأن نكون مسلحين بالقوة والرغبة، من أجل الإجادة والتألق، لأن المنافسة تزداد صعوبة كل موسم، ونبذل الكثير من الجهد في التدريبات والعمل التكتيكي خلال فترة الإعداد، ومن المؤكد أن ما نفعله الآن سينعكس بالإيجاب على نتائج المستقبل.

وحرص ناتشو على أن يؤكد أن فترة إعداد ما قبل الموسم مهمة جداً، لأنها مؤشر على مدى استعدادنا بدنياً وذهنياً وفنياً.

ولا يعتقد ناتشو في صعوبة تكرار إنجاز الموسم الماضي، وقال: ما حققناه كان نتاج عمل مثمر بين الجهاز الفني واللاعبين، وبدعم من الجماهير والإدارة، ونحاول الآن إعادة شحن «بطاريات» الإجادة، من أجل تحقيق موسم أكثر إثارة من سابقه، ونحن جاهزون تماماً لذلك.

وفيما يتعلق بحالته الشخصية، قال ناتشو: هناك أمور تحدث كل عام، وأنا هنا معظم حياتي، بدءاً من مركز التدريب في التاسعة من عمري، وحتى صعدت إلى الفريق الأول، والريال بيتي، وأنا سعيد هنا، ولا أريد الذهاب إلى أي مكان آخر، وحريص على تطوير أدائي من موسم لآخر، وأصبحت من القدامى المخضرمين، ولكني ما زلت أمتلك الدافع والحافز للاستمرار.

يذكر أن مسيرة ناتشو «32 عاماً» مع الريال حفلت بالكثير من الإنجازات، وحصل على 19 بطولة «5 دوري أبطال» و«الليجا 3 مرات» و«كأس الملك مرة»، و«كأس العالم للأندية 4 مرات» و«السوبر الأوروبي 3 مرات» و«السوبر المحلي 3 مرات».