«قلب الدفاع» يضع مدرب «المدفعجية» أمام «مرمى النيران»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



وجه بعض خبراء الكرة الأوروبية اللوم إلى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، لتركيزه على استقدام مهاجم سوبر متمثل في البرازيلي جابرييل جيسوس، وتجاهله لتدعيم الخط الخلفي، وبوجه خاص «قلب الدفاع».

ومن هؤلاء الخبراء النجم الفرنسي المخضرم ويليام جالاس «44 عاماً»،الذي لعب لـ «المدفعجية» من 2006 إلى 2010، إذ أبدى قلقه الشديد لاهتمام أرتيتا بهجومه، وعدم تدعيمه لقلب دفاعه بـ «نجم سوبر».

واعترف جالاس في حديث لمنصة «جينتينج كازينو» إن تدعيم الهجوم قد يثير حماس الجماهير، ولكن المتابع الجيد لأرسنال يجد إن تدعيم الدفاع أهم كثيراً، خاصة بعد أن اهتزت شباك مرماه بأهداف كثيرة في الموسم المنتهي.

وقال: من الضروري إعادة بناء الفريق من القاعدة الخلفية، مشيراً إلى أن أرسنال بحاجة ماسة لقلب دفاع سوبر، لأنه من الأهمية بمكان أن يكون لديك لاعب صاحب خبرة كبيرة في الخط الخلفي، بحيث يمكنه قيادة هذا الخط بمهارة وحنكة.

وأضاف: كنت أشاهد مباريات أرسنال في الموسم الماضي، ووجدت أن قلبي الدفاع من الشباب صغير السن وقليلي الخبرة، في حين أن المطلوب أن يكون هناك مدافع خبرة وصاحب رؤية وقدرة على قيادة هذا الخط، والتفاهم مع قلب الدفاع الآخر والظهرين.

وقال جالاس: بعض المدربين ينسون أهمية تدعيم الدفاع يعتقدون أن امتلاكهم لقلبي دفاع من الشباب سيجعل الأمور أفضل، ولكنهم مخطئون، ولم يكن ذلك جيداً بالنسبة لأرسنال، بل أسهم في خسارة الفريق الكثير من المباريات بسبب ضعف قلبي الدفاع.

يذكر أن يليام جالاس المولود في 17 أغسطس 1977، لعب لأندية كاين وأوليمبيك مارسيليا داخل فرنسا، وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، وبدأ مشواره مع منتخب «الديوك» في 2002، ووصل معه إلى نهائي كأس العالم 2006 بألمانيا، ولعب 84 مباراة دولية وسجل 5 أهداف.