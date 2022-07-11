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«قناص الشياطين» يدرب «يونايتد»!
«قناص الشياطين» يدرب «يونايتد»!
11 يوليو 2022 11:04

 
لندن (رويترز) 

ذكرت وسائل إعلام عديدة، أن الإنجليزي وين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، توصل إلى اتفاق ليصبح مدرباً لفريق دي.سي يونايتد، في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم.
واستقال روني، الذي لعب مع دي.سي يونايتد خلال 2018 و2019، من منصبه مدرباً لديربي كاونتي الشهر الماضي، لينهي فترة صعبة استمرت 17 شهراً عانى فيها النادي الإنجليزي من مشاكل مالية وهبط إلى دوري الدرجة الثالثة.
وأجرى روني محادثات مع النادي الأميركي منذ أسابيع، وفقاً تقارير، وسيتولى المسؤولية خلفاً للمدرب المؤقت تشاد أشتون، الذي شغل منصبه، بعد رحيل هرنان لوسادا في أبريل.
وذكرت شبكة «ئي.إس.بي.إن» أن روني سينضم إلى الفريق الأميركي بمجرد الاتفاق على التفاصيل النهائية وحصوله على تأشيرة العمل.
ويحتل دي.سي يونايتد المركز قبل الأخير في القسم الشرقي بالدوري الأميركي برصيد 17 نقطة من 17 مباراة، وخسر 7-صفر أمام فيلادلفيا يونيون في الجولة الماضية.
وسجل روني 253 هدفاً لمانشستر يونايتد، وفاز مع النادي بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي إلى جانب لقب واحد لدوري أبطال أوروبا.
وانضم روني إلى ديربي لاعباً ومدربا في 2020، قبل أن يصبح المدرب الرئيسي للفريق في العام التالي.

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