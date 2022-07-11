«كوفيد» يحطم قلب «بطلة المطرقة»



واشنطن (أ ف ب)

أعلنت الأميركية ديانا برايس، بطلة العالم في مسابقة رمي المطرقة، أنها أصيبت بفيروس «كوفيد-19»، وستغيب عن بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في يوجين الأميركية من 15 إلى 24 يوليو الحالي.

وقالت برايس، البالغة 29 عاماً، في منشور على إنستجرام أنها لن تذهب إلى يوجين بولاية أوريجون للدفاع عن اللقب الذي فازت به عام 2019 في الدوحة برقم 77.54 متر.

وكتبت «لقد كان قراراً قاسياً ومحطماً للقلب، لكنني شعرت أنه كان القرار الصحيح بالنسبة لي جسدياً وعقلياً».

وخضعت برايس لعملية جراحية في الكاحل في أغسطس الماضي، وأخرى لشد الورك في سبتمبر الماضي لكنها تعافت ونجحت في احتلال المركز الرابع في بطولة الولايات المتحدة الشهر الماضي، وكانت تستعد للدفاع عن لقبها العالمي عندما مرضت في الأول من يوليو الحالي.

وأضافت برايس «استيقظت من النوم، وأنا أعاني من القيء والإسهال والحمى، ما كنا نأمله في المعدة لمدة 24 ساعة تحول إلى أيام من المرض الشديد والنوم بجوار المرحاض، لم أفقد حاسة الشم حتى اليوم الرابع من مرضي، وأصبت بالسعال وآلام الجسم والصداع ازداد سوءاً، أجريت اختباراً واكتشفت أنني أصبت بـ «كوفيد».

وأضافت «بحلول هذا الوقت فقدت 5 كلغ من وزني، وما زلت لا أستطيع تناول أي شيء آخر غير مرق الدجاج، حافظت على آمالي خلال هذه الأوقات، وحاولت الحفاظ على قوتي الذهنية».

وأوضحت برايس أنها أدركت قبل نهاية الأسبوع الأخيرة من انطلاق بطولة العالم، أن وقتها للدخول في المنافسة قد نفد.

وقالت: «ما زلت أشعر بالضعف والتعب جسدياً وعقلياً، حاولت الرمي لأرى أين كنت، ولم أكن قريبة من المكان الذي شعرت فيه أنني بحاجة إلى أن أكون قادرة على المنافسة على المسرح العالمي، حتى في جولة التصفيات».

وأكدت «لا أعتقد أنني سأكون قادرة على التعافي بحلول الأسبوع المقبل، بعد أن اختلطت الطريقة التي أثر بها المرض عليّ مع التدريب المحدود الذي تلقيته هذا العام، سأترك نفسي محطمة لبضعة أيام ثم أعيد تنظيم أفكاري على المدى الطويل!».

وكانت برايس احتلت المركز الثامن في دورتي الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو الصيف الماضي.