«البايرن» يفكر في «كين»



ميونيخ (د ب أ)



كشفت تقارير صحفية في ألمانيا احتمال ضم نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الإنجليزي الدولي هاري كين، ليكون خلفاً للمهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي الذي يرغب في الرحيل عن «البافاري».

وكتب الموقع الإلكتروني لمجلة «كيكر» الألمانية اليوم «الأحد»، أن لاعب توتنهام يمكن أن يكون مناسباً لقائمة متطلبات بايرن ميونيخ.

ويرتبط كين مع توتنهام بعقد يستمر حتى 2024، وأوضحت المجلة المتخصصة أن انتقال اللاعب إلى بايرن في هذا الصيف سيكون من الصعب تنفيذه بسبب الجوانب المالية في النادي البافاري، وقالت إنه لهذا السبب، فإن من غير المحتمل أن يفكر البايرن في ضم كين إلا في عام 2023 عندما ينتهي عقد ليفاندوفسكي في ميونخ.

ويرغب اللاعب البولندي الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم في الانتقال من ميونيخ إلى برشلونة، وهي الخطوة التي تقابل بالرفض من جانب رؤساء البايرن بقيادة الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش.