الإثنين 11 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«البايرن» يفكر في «كين»
«البايرن» يفكر في «كين»
10 يوليو 2022 21:44

 
ميونيخ (د ب أ)


كشفت تقارير صحفية في ألمانيا احتمال ضم نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الإنجليزي الدولي هاري كين، ليكون خلفاً للمهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي الذي يرغب في الرحيل عن «البافاري».

وكتب الموقع الإلكتروني لمجلة «كيكر» الألمانية اليوم «الأحد»، أن لاعب توتنهام يمكن أن يكون مناسباً لقائمة متطلبات بايرن ميونيخ.
ويرتبط كين مع توتنهام بعقد يستمر حتى 2024، وأوضحت المجلة المتخصصة أن انتقال اللاعب إلى بايرن في هذا الصيف سيكون من الصعب تنفيذه بسبب الجوانب المالية في النادي البافاري، وقالت إنه لهذا السبب، فإن من غير المحتمل أن يفكر البايرن في ضم كين إلا في عام 2023 عندما ينتهي عقد ليفاندوفسكي في ميونخ.
ويرغب اللاعب البولندي الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم في الانتقال من ميونيخ إلى برشلونة، وهي الخطوة التي تقابل بالرفض من جانب رؤساء البايرن بقيادة الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش.

الدوري الإنجليزي
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
توتنهام
برشلونة
هاري كين
ليفاندوفسكي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول
الإمارات
رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول
اليوم 01:07
حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى
اليوم 01:01
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
بايدن: السعودية شريك استراتيجي
اليوم 00:27
مسبار الأمل يشارك المجتمع العلمي الحزمة الرابعة من البيانات
الإمارات
مسبار الأمل ينتهي من رسم خريطة الغلاف الجوي للمريخ في 2023
اليوم 00:27
(تصوير مصطفى رضا واشرف العمرة وافضل شام واحسان ناجي)
الإمارات
إقبال على المراكز التجارية والشواطئ
اليوم 00:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©