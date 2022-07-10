برايتون ينتظر تألق «ميتوما الياباني»



سلطان آل علي (دبي)



منذ أيام أعلن برايتون الإنجليزي عن عودة لاعبه الياباني كاورو ميتوما «25 عاماً»، بعد انتهاء إعارته مع رويال يونيون سانت-جيلواز البلجيكي، وكان برايتون قد وقع مع ميتوما لمدة 4 مواسم في أكتوبر 2021 الماضي، قبل أن تتم إعارته.

وتشكل عودة ميتوما دعماً مهماً لبرايتون الذي عانى على مستوى الهجوم في الموسم الماضي تحديداً، حيث يلعب ميتوما في مركز الجناح، إضافة إلى المهاجم الثاني، ويعد ميتوما من أهم لاعبي الفريق البلجيكي في الموسم الماضي، حيث أسهم في 10 أهداف «سجل 7 وصنع 3» في الدوري التي احتل فيها الفريق مركز الوصيف.

يذكر أن ميتوما قبل أن ينتقل إلى برايتون، أسهم في فوز فريقه كاواساكي فرونتال بالدوري الياباني عام 2021، وكان ضمن التشكيلة المثالية للدوري، كما سجل في ذلك الموسم 30 هدفاً، خلال 64 مباراة في كل البطولات لفريقه.

وينتظر اليابانيون وبرايتون مساهمات اللاعب المتميز في الدوري الإنجليزي ليصبح «سون» آخر يمثل «القارة الصفراء».