ماجد سلطان: شباب الأهلي ينافس بقوة على ألقاب الألعاب الجماعية

دبي (وام)



أكد ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، أن النادي يستعد للمنافسة بقوة، خلال الموسم المقبل، على ألقاب جميع الألعاب الجماعية، على المستويين المحلي والآسيوي، بعد إنجازات الموسم الماضي والتي شكلت أكبر دافع للحفاظ على القمة ومواصلة مسيرة الألقاب.

كان قطاع الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي قد حقق خلال الموسم الماضي العديد من البطولات بمختلف الألعاب الرياضية، ونال جائزة التفوق الرياضي.

ومن أبرز الإنجازات حصول فريق السلة على 3 ألقاب «الدوري العام وكأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة»، في حين حقق فريق الشباب للعبة لقب الدوري العام، وحصلت فرق النادي على 141 ميدالية ملونة بجميع البطولات.

وقال ماجد سلطان: كل ما تحقق من إنجازات يضعنا أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على القمة، وهو أمر ليس سهلاً، حيث تزداد المنافسة من موسم لآخر بين جميع الأندية، ما يجعلنا دائماً مطالبين بمزيد من الجهد والعمل.

وأوضح أن التركيز سيكون على البطولات الخارجية خاصة كرة السلة، ما يتطلب مزيداً من الدعم المادي والمعنوي للاعبين والفرق بعد النجاح في الموسم الماضي.

وعن تألق فريق كرة اليد بنادي الشارقة وحصوله على جميع ألقاب الموسم الماضي، ومنافسة جميع فرق المسابقة بقوة، قال سلطان، إن شباب الأهلي يسعى أيضاً للمنافسة على ألقاب كرة اليد إلى جانب فريق الشارقة صاحب التميز في اللعبة.

وأكد أن هذا الأمر يضفي على المنافسة قوة وإثارة أكبر في ظل تنافس أكثر من فريق على الألقاب والبطولات، موضحاً أن شباب الأهلي يواصل العمل لتجهيز فريق مميز في كرة اليد للمنافسة في جميع البطولات.

وعن كرة الصالات، أكد سلطان أن الأمر لم يتضح حتى الآن بعد انسحاب عدد من الأندية غير أن النادي يواصل دراسة الأمر لتحديد موقفه من المشاركة.

وعن الألعاب النسائية في النادي، أكد سلطان أن النادي يعمل دائماً على استقطاب العنصر النسائي للمشاركة في جميع الألعاب، ولديه الآن فرق المبارزة، والكاراتيه وكرة الطائرة واليد والسلة، لكن الأهم وجود أجندة موسم واضحة لتكون المنافسة مميزة بين الفرق النسائية في جميع الألعاب.