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بوجاتشار يحافظ على صدارة «فرنسا للدراجات»
بوجاتشار يحافظ على صدارة «فرنسا للدراجات»
10 يوليو 2022 20:51

 
باريس (أ ف ب)


أحرز الدراج اللوكسمبورجي بوب جونجلز المركز الأول، في المرحلة التاسعة من طواف فرنسا، في شاتيل، بمسافة 192.2 كلم، مع عودة المنافسات إلى فرنسا، بعد مرور في سويسرا، في حين احتفظ حامل اللقب السلوفيني تادي بوجاتشار بالقميص الأصفر بحلوله خامساً عشية يوم الراحة.
وانفرد جونجلز بالصدارة خلال الكيلومترات الـ60 الأخيرة، وقاوم عودة الفرنسي تيبو بينو الذي انتفض في الصعود الأخير، واقترب منه بفارق 20 ثانية، قبل أن يتراجع إلى المركز الرابع.
وتقدم اللوكسمبورجي على الإسبانيين جوناثان كاسترفييخو وكارلوس فيرونا بفارق 22 و26 ثانية توالياً.
وهو الفوز الأول لجونجلز «29 عاماً» في طواف فرنسا، لكنه من أبرز الفائزين في طواف لياج-باستوني-لياج، حيث تمكن من تحقيق 25 فوزاً.
تعاقد فريق فينسينت لافينو مع اللوكسمبورجي في عام 2021، إلاّ أن الأخير اضطر للخضوع لعملية عملية جراحية العام الماضي للشريان الحرقفي، لم يستعد مستواه إلاّ في وقت متأخر، خلال طواف سويسرا بحلوله سادساً.
ورغم انتصاراته المحلية، إلا أن فوزه الدولي الأخير يعود إلى عام 2019 في طواف كورن-بروكسيل-كورن.
ولم تدوّن لوكسمبورج اسمها على لائحة الفائزين في طواف فرنسا للدراجات الهوائية منذ أندي شليك في عام 2011.
من ناحيته، سرّع بوجاتشار، المتوج بالطواف في العامين الماضيين، من إيقاعه في الأمتار الأخيرة ليجتاز خط النهاية متأخراً بفارق 49 ثانية عن جونجلز، ولكن أمام أبرز مطارديه في الترتيب العام.
وسيخضع صاحب القميص الأصفر على غرار العديد من الدراجين الذين تأثروا من حالات الإصابة بفيروس كورونا لاختبار الكشف عن «كوفيد-19»، بعدما بات جيوم مارتن ثالث دراج يغادر الطواف جراء إصابته بالفيروس.

فريق الإمارات
سباق فرنسا للدراجات
تادي بوجاتشار
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