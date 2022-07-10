ديوكوفيتش «اللقب21» في «الجراند سلام»



لندن (أ ف ب)

تُوج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية، بفوزه على الأسترالي كيريوس 4-6 و6-3 و6-4 و7-6 في المباراة النهائية.

وهو اللقب الرابع على التوالي للصربي، البالغ من العمر 35 عاماً، في ويمبلدون والـ21 في بطولات «الجراند سلام»، مقلصاً الفارق إلى لقب واحد عن حامل الرقم القياسي، الإسباني رافايل نادال، الذي انسحب من نصف النهائي، بسبب الإصابة في عضلة البطن، وفض الشراكة مع السويسري روجيه فيدرر «20 لقباً كبيراً».

ونجح ديوكوفيتش في تعويض خيبته في اللقبين الكبيرين الأوليين هذا العام، واللذين كانا من نصيب نادال، حيث غاب عن الأول في أستراليا المفتوحة، عقب ترحيله لعدم تلقيه لقاح مضاداً لفيروس «كوفيد-19»، وخرج من ربع نهائي الثاني في رولان جاروس على يد الماتادور الإسباني بالذات.

وعادل ديوكوفيتش الأميركي بيت سامبراس في عدد الألقاب في ويمبلدون، وبات على بُعد لقب واحد من فيدرر حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة الإنجليزية.

وبات ديوكوفيتش أيضاً رابع لاعب في العهد الحديث، يفوز بأربعة ألقاب متتالية في ويمبلدون بعد فيدرر وسامبراس والسويدي بيورن بورج، وحقق ديوكوفيتش الفوز الـ28 على التوالي في ويمبلدون.

وضرب كيريوس بقوة في المجموعة الأولى ونجح في كسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الخامس قبل أن يحسم المجموعة بإرسال سابع ساحق في 31 دقيقة.

ونجح ديوكوفيتش للمباراة الثالثة على التوالي، في قلب تخلفه بمجموعة إلى فوز بثلاث مجموعات، فرد أولاً في المجموعة الثانية بكسره ارسال كيريوس في الشوط الثالث وحسمها 6-3 في 39 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثالثة حتى الشوط الثامن، قبل أن ينجح الصربي في كسر إرسال الأسترالي، ويتقدم 5-4 ويحسمها 6-4 في 50 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الرابعة، حتى الشوط الثاني عشر 6-6، فاحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل، تقدم خلاله الصربي 6-1 قبل أن ينهيه في مصلحته 7-3.