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تين هاج ينتظر «الانطباع الجيد» من «الشياطين»
تين هاج ينتظر «الانطباع الجيد» من «الشياطين»
10 يوليو 2022 19:10

 
بانكوك (د ب أ) 

أعرب إيريك تين هاج المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن أمله في أن يعطى اللاعبون الشبان انطباعاً جيداً خلال جولة الفريق استعداداً للموسم الجديد، ويثبتون جدارتهم في أن يكونوا جزءا من مرحلة إعادة البناء للموسم الجديد.

كان مانشستر يونايتد قد بدأ استعداداته للموسم المقبل في 27 يونيو الماضي، ويواصل الإعداد عبر مواجهة ليفربول بعد غد الثلاثاء في بانكوك، ضمن جولة الفريقين في تايلاند.
ويسافر مانشستر ييونايتد من تايلاند إلى أستراليا حيث يلتقي كلاً من فريقي ملبورن فيكتوري وكريستال بالاس في ملبورن، كما يلتقي أستون فيلا في بيرث، وبعدها يعود إلى أوروبا.
وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة مانشستر يونايتد التي ضمت 31 لاعباً، لأسباب عائلية، وقد أثار حالة من الجدل خلال جولة الفريق التي تشهد تواجد وجه جديد واحد ضمن صفوف الفريق.
وضم مانشستر يونايتد اللاعب الهولندي تايرل مالاتسيا من فينورد، ويسعى لصفقات أخرى، كما يأمل تين هاج في أن يستغل اللاعبون الشبان الفرصة في تقديم مستويات جيدة واستعراض قدراتهم.
وقال الهولندي تين هاج في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي
أيه ميديا»: ما أريد أن أراه هو تعلمهم، لكن أود أيضاً أن يستعرضوا قدراتهم كي يثبتوا جدارتهم بالتنافس على أعلى مستويات كرة القدم، يجب أن تكون جديراً بموقعك.
وأضاف: هذا يعني أنه يفترض بك العطاء في كل يوم، وهذا يتطلب أسلوبا
محددا، ويتطلب التأقلم مع أسلوب حياة، ربما لا يعرفونه بعد، ولكنني أتطلع حقا إلى رؤية ما إذا كان بإمكانهم تحقيق ذلك، من يريد التواجد في قائمة الفريق يجب أن يكون جديرا بذلك.

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
ليفربول
تايلاند
كريستيانو رونالدو
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