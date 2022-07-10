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«المرض» يحرم هوسونج من بطولة العالم
«المرض» يحرم هوسونج من بطولة العالم
10 يوليو 2022 18:17

 
يوجين (د ب أ)


أصبحت كريستين هوسونج البطلة الأوروبية في رمي الرمح، أحدث رياضية ألمانية تغيب عن منافسات بطولة العالم المقبلة لألعاب القوى.

وذكر الاتحاد الألماني لألعاب القوى أن عدم جاهزيتها بعد المرض جعل هوسونج «28 عاماً» تقرر عدم المشاركة في منافسات بطولة العالم التي تبدأ يوم الجمعة المقبل في يوجين.
ويغيب عن البطولة أيضاً رامي الرمح يوهانس فيتر، والفائز بالميدالية الفضية الأولمبية في سباق المشي جوناثان هيلبرت، وكارولين شايفر لاعبة السباعي.
والآن يقود الفريق الألماني المكون من 80 لاعباً ولاعبة، ملايكا ميهامبو، بطلة العالم والأولمبياد في القفز الطويل.

بطولة العالم لألعاب القوى
ألمانيا
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