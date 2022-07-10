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ماذا طلب جمهور يوفنتوس من دي ليخت؟
ماذا طلب جمهور يوفنتوس من دي ليخت؟
10 يوليو 2022 18:06

 
تورينو (د ب أ)

استقبلت جماهير يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم المدافع ماتيس دي ليخت بحفاوة خلال إجرائه الفحص الطبي وطالبته بالبقاء في إيطاليا.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية، كشفت عن أن نادي بايرن ميونيخ الألماني ونادي تشيلسي الإنجليزي يسعيان لضم الهولندي الدولي «22 عاماً».
ووقع دي ليخت على أوتوجرافات للمشجعين والتقط معهم الصور، ونادى بعض المشجعين على دي ليخت قائلين: «ابق عندنا».
ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من يوفنتوس أو من بايرن ميونيخ حول احتمال انتقال دي ليخت إلى ألمانيا.
وأجمعت تقارير إعلامية في إيطاليا على أن البايرن زاد مؤخراً من عرضه لضم دي ليخت إلى ما لا يقل عن 70 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت اللاعب.
ويتضمن عقد دي ليخت مع يوفنتوس المستمر حتى 2024 بنداً للمغادرة، مقابل دفع شرط جزائي بقيمة 120 مليون يورو للنادي الإيطالي.
وذكرت صحيفتا «توتوسبورت» و«جازيتا ديلو سبورت»، أن المدير الرياضي لبايرن حسن صالح حميديتش سيتفاوض مجدداً مع رؤساء يوفنتوس غداً، وأشارت الصحيفتان إلى أن هذا اللقاء لا يعد أول اتصال بين الجانبين.
وأضافت الصحيفتان أن وكيلة أعمال دي ليخت موجودة حالياً في تورينو ليس فقط بسبب الوافد الجديد بول بوجبا بل أيضاً، من أجل إقناع النادي الإيطالي بالسماح برحيل دي ليخت.

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يوفنتوس
ماتيس دي ليخت
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