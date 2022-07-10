«الفورمولا- 1» تفتح التحقيق في «مضايقات المشجعين»

سبيلبرج (أ ف ب)

أعلن منظمو بطولة العالم في «الفورمولا-1»، أنهم فتحوا تحقيقاً حيال تقارير تشير إلى مضايقات «غير مقبولة»، من قبل بعض المشجعين الحاضرين في سباق جائزة النمسا الكبرى الذي يقام الأحد.

واشتكت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من إهانات عنصرية في الحدث الذي تستضيفه حلبة «ريد بول رينج» في سبيلبرغ.

وقالت فورمولا واحد في بيان إنها تبلّغت «تقارير تفيد بأن بعض المشجعين كانوا عرضة لتعليقات غير مقبولة على الإطلاق من قبل آخرين في هذا الحدث».

وأضاف البيان «لقد طرحنا هذا الأمر مع المروج والأمن وسنتحدث مع من أبلغوا عن تلك الحوادث، وهم يتعاملون معها بجدية بالغة».

وتابع أن «سلوكاً مماثلاً غير مقبول ولن يتم التسامح معه، ويجب معاملة جميع المشجعين باحترام».

ونزل ما يقدر بخمسين ألف مشجع هولندي، غالبيتهم ترتدي قمصان «الجيش البرتقالي» (نسبة إلى العلم الملكي الهولندي)، إلى سبيلبرج لدعم بطل العالم ماكس فيرستابن الذي ينطلق من الصدارة الأحد.

وتم بالفعل التشكيك في سلوك بعض مشجعي «ريد بول» الجمعة عندما انطلقت صيحان استهجان عقب خروج سيارتي البريطانيين سائقي مرسيدس لويس هاميلتون وجورج راسل عن المسار في التجارب التأهيلية.

وانتقد كل من هاميلتون بطل العالم سبع مرات ومدير فريق مرسيدس توتو وولف هذا السلوك، وكذلك صيحات الاستهجان التي تلقاها فيرستابن على حلبة سيلفرستون خلال جائزة بريطانيا الكبرى الأسبوع الماضي.

وقال وولف إن ذلك السلوك «ليس رياضياً للغاية، المشجعون يهتفون عندما يصطدم سائق ما، يجب أن تتساءل عن السلوك وفهم الرياضة».

وأضاف أن «الاستهجان ليس جيداً أيضاً، نحن نقاتل كفرق، لكن إطلاق صيحات الاستهجان هو هجوم شخصي على السائق، يجب أن يضع المشجعون أنفسهم في الموقف ذاته».