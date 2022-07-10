الإثنين 11 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
مارتان ضحية «كورونا»!
مارتان ضحية «كورونا»!
10 يوليو 2022 15:53

 
باريس (رويترز) 

قال مصدر في فريق كوفيديس لرويترز إن المتسابق جيوم مارتان، وهو فرنسي، انسحب من سباق فرنسا للدراجات قبل انطلاق المرحلة التاسعة، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
وتأتي إصابة مارتان بالعدوى بعد يوم واحد من انسحاب جوفري بوشار وفيجارد ستيك لانجن من السباق بسبب الفيروس سريع العدوى والانتشار، وكان بوشار ولانجن أول متسابقين يودعان السباق بسبب كورونا.
وقال مارتان الذي كان يحتل المركز 13 في الترتيب العام، بعد انتهاء المرحلة الثامنة من السباق الشهير: «شعرت بالتهاب في حلقي وطلبت الخضوع للفحص وجاءت النتيجة إيجابية».
وتمتد المرحلة التاسعة لمسافة 192.9 كيلومتر في الجبال من أيجل في سويسرا إلى شاتيل في فرنسا.

فرنسا
الدراجات الهوائية
سباق فرنسا للدراجات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول
الإمارات
رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول
اليوم 01:07
حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى
اليوم 01:01
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
بايدن: السعودية شريك استراتيجي
اليوم 00:27
مسبار الأمل يشارك المجتمع العلمي الحزمة الرابعة من البيانات
الإمارات
مسبار الأمل ينتهي من رسم خريطة الغلاف الجوي للمريخ في 2023
اليوم 00:27
(تصوير مصطفى رضا واشرف العمرة وافضل شام واحسان ناجي)
الإمارات
إقبال على المراكز التجارية والشواطئ
اليوم 00:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©