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«الزعيم» يجدد عقد يحيى نادر إلى 2026
«الزعيم» يجدد عقد يحيى نادر إلى 2026
10 يوليو 2022 15:31

 
دبي (الاتحاد)


رفعت إدارة شركة كرة القدم بنادي العين شعار الاستقرار الفني، من أجل البناء للمستقبل، في إطار الاستعداد لدخول مرحلة التحضيرات للموسم الجديد، والتي تنطلق بالمعسكر الخارجي إلى ألمانيا يوم 19 يوليو الجاري، والانتقال بعدها إلى النمسا من 31 يوليو إلى 20 أغسطس المقبل.
وينتظر أن يخوض «الزعيم» 8 تجارب متدرجة المستوى للوصول إلى «الفورمة» الفنية المطلوبة، قبل العودة إلى الدولة وبدء المرحلة الأخيرة من المعسكر، استعداداً لانطلاق الموسم بالجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين» يوم 2 سبتمبر المقبل، حيث توافد لاعبو الفريق الأول على مقر «قلعة البنفسج»، لإجراء الفحص الطبي، تمهيداً للانضمام للتدريبات التي يتوقع انطلاقها عقب عيد الأضحى، وقبل أيام قليلة من السفر إلى المعسكر الخارجي بألمانيا.
وأعلنت شركة الكرة تمديد عقد المدافع يحيى نادر حتى 2026، بعدما سبقه خالد البلوشي للفترة ذاتها، في خطوة تؤكد التمسك بهذا الاستقرار، بالإضافة إلى مفاوضات جارية لتجديد عقود عدد من اللاعبين المواطنين والأجانب، خلال المرحلة المقبلة، فيما نفت المصادر ما تردد عن انتقال كايو كانيدو لأحد الأندية محلياً، حيث لا يزال اللاعب يتمسك بالاستمرار في «قلعة البنفسج» بجانب رغبة إدارة شركة الكرة في إبقاء كايو لأطول فترة ممكنة.
من جانبه، أعرب يحيى نادر في أول تصريح له بعد الإعلان الرسمي عن تجديد تعاقده مع «الزعيم»، عن بالغ سعادته وفخره بالاستمرار في الدفاع عن شعار «الزعيم»، أحد أفضل وأكبر الأندية على كل المستويات، وقال: أهم ما يميز هذا الكيان استراتيجيته الواضحة، والتي تكمن في العمل بروح الولاء والانتماء والعائلة الواحدة من إدارة وأجهزة فنية ولاعبين وأطقم فنية وجماهير، وكل منتسب للعين، الأمر الذي ظل يعزز من قوة نادينا في كل موسم.
وقال: المؤكد أن تجديد التعاقد يمنحني الدافع المهم لمضاعفة الجهود والمساهمة لإسعاد جماهيره الوفية، ولابد هنا من شكر مجلس الإدارة على تجديد ثقتهم في قدراتي، ولا يفوتني كذلك أن أشكر كافة الإدارات المتعاقبة على النادي، والتي عاصرتها منذ التحاقي بمدرسة الكرة، مروراً بالأكاديمية والرديف وصولاً للفريق الأول.
وحول صحة التقارير الإعلامية التي ربطته بعروض من أندية محلية أخيراً، قال: مع كل الاحترام لكافة الأندية وجماهيرها، فمن يرتبط بالدفاع عن شعار العين، لا يمكن أن يفكر في الانتقال لأي نادٍ آخر، لأن «الزعيم» هو حلم كل لاعب كرة قدم، لأنه الكبير بقيادته واسمه وتاريخه وإدارته وجماهيره.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
يحيى نادر
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النمسا
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