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منتخب «سلة الشباب» يرفع اللياقة قبل «عربية القاهرة»
منتخب «سلة الشباب» يرفع اللياقة قبل «عربية القاهرة»
10 يوليو 2022 15:29

 
علي معالي (دبي)


يؤدي منتخب كرة السلة للشباب تدريبه الأخير غداً «الاثنين»، تمهيداً للمشاركة في البطولة العربية، التي تقام بالقاهرة من 14 إلى 22 يوليو الجاري، بعدما عاد اللاعبون إلى المران اليوم، عقب راحة 48 ساعة بعد المعسكر الثالث والأخير في خورفكان.
يضع الجهاز الفني بقيادة سالم عتيق، ومعه أيوب أحمد وجاسم عبدالرضا والإداري علي الحمادي، اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب والاستمرار في رفع معدل اللياقة البدنية، خاصة أن فترة الإعداد ليست كافية واقتصرت على 3 أسابيع فقط.
تضم قائمة المنتخب 14 لاعباً تم اختيارهم من بين 26 لاعباً في بداية المعسكر، وسط طموحات كبيرة لـ «الأبيض» في الاستمرار على نهج الكبار الذين حققوا مؤخراً لقب بطولة دورة الألعاب الخليجية في الكويت، واللاعبون هم: زايد عبدالرحمن عبدالله، محمد سعيد عبدالله، زايد طارق السيد «الوحدة»، وسالم فاضل الشامسي، راكان غانم الشمري «العين»، وسيف حامد محمد، عبدالعزيز خليفة عبدالله «الوصل»، وحسين خالد ناصر «شباب الأهلي»، وسعيد هاشل سعيد، محمد عبدالله جابر، راشد عبدالحكيم عبدالرحمن، زايد توفيق الجسمي «الشارقة»، وحسن إبراهيم السيد، حمد محمود صالح «النصر».
عبر سالم عتيق مدرب المنتخب عن ثقته في مجموعة اللاعبين الذين تم اختيارهم لهذه المهمة العربية، وهم أيضاً سيشاركون في بطولة الخليج بدبي والتي تنطلق يوم 29 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات آسيا لهذه المرحلة السنية، وخلال الفترة الماضية كان التركيز على رفع معدل اللياقة البدنية، إضافة إلى اللعب الجماعي، وتعتبر البطولة العربية أفضل إعداد للتصفيات الآسيوية.

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