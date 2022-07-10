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عائشة المعيني تحرز لقب «التشيك للشطرنج»
عائشة المعيني تحرز لقب «التشيك للشطرنج»
10 يوليو 2022 15:27

 
الشارقة (الاتحاد)


أحرزت عائشة محمد المعيني لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، المركز الأول في بطولة التشيك الدولية للشطرنج، والتي أقيمت بمشاركة نخبة من الدوليين حول العالم، كما نالت أيضاً جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصدت حنان خليل الحوسني المركز العاشر.
وأقيمت البطولة ضمن المعسكر الخارجي الذي شاركت فيه لاعبات النادي، من 1 إلى 9 يوليو الجاري، حيث مثله 12 لاعبة، وأقيمت المنافسات من 78 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية.
وأعربت اللاعبة عن سعادتها بما حققته من إنجاز خلال البطولة، مؤكدة أن هذا التميز يمثل دافعاً لها لمزيد من النجاح والتألق خلال الفترة المقبلة.
وأكدت إيمان آل علي رئيس وفد النادي، المشاركة في بطولة التشيك، أن لاعبات النادي خضن تجربة متميزة.
وأضافت: نأمل أن تنعكس الاستفادة المحققة من المعسكر على نتائج البطولات التي تشارك فيها اللاعبات خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن النادي يواصل مسيرته في دعم لاعباته من أجل المشاركة في العديد من البطولات والمحافل الدولية لزيادة خبراتهن.

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