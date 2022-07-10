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عمر ريتشاردز ينتقل إلى نوتنجهام
عمر ريتشاردز ينتقل إلى نوتنجهام
10 يوليو 2022 14:23

 
ميونيخ (د ب أ)


أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم عن انتقال لاعبه الإنجليزي عمر ريتشاردز إلى صفوف نوتنجهام فوريست الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بإنجلترا.

وتأتي عودة الظهير الأيسر ريتشاردز «24 عاماً» للعب في إنجلترا، بعد موسم واحد قضاه في صفوف البايرن، وأشارت تقارير إلى أن المقابل المالي للصفقة بلغ نحو عشرة ملايين يورو.
وكان ريتشاردز انتقل إلى البايرن الصيف الماضي قادماً من ريدينج الإنجليزي في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب على عقد مع النادي البافاري لمدة أربع سنوات تنتهي في يونيو 2025.
وقال حسن صلالح حميديتش المدير الرياضي لنادي البايرن: كانت رغبة عمر أن نمنحه فرصة الانتقال لفريق نوتنجهام فوريست. يرى اللاعب في هذا فرصة للعب بشكل منتظم في مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي، نوتنجهام حصل على لاعب رائع سيشق طريقه في صفوف الفريق.
ولم يحصل ريتشاردز على فرصة كبيرة للمشاركة في مباريات بايرن، حيث خاض 17 مباراة رسمية فقط مع الفريق.

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