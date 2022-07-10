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«البريميرليج».. الأغلى في العالم بـ 9.1 مليار يورو
«البريميرليج».. الأغلى في العالم بـ 9.1 مليار يورو
10 يوليو 2022 13:53

 
رضا سليم (دبي)


تصدر الدوري الإنجليزي «البريميرليج» قائمة أغلى دوريات كرة القدم في العالم، من حيث القيمة التسويقية، متفوقاً بفارق كبير عن الدوري الإسباني «الليجا» أقرب منافسيه.
وكشف موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في الإحصائيات أن القيمة التسويقية للدوري الإنجليزي وصلت إلى 9.1 مليار يورو، ليكون الأغلى في العالم بفارق شاسع عن الدوري الإسباني «الوصيف» بقيمة 4.8 مليار يورو.
واحتلت الدوريات الخمسة الكبرى «بيج 5»، أول 5 مراكز في قائمة أغلى دوريات العالم، حيث جاء الدوري الإيطالي في المركز الثالث، مسجلاً 4.5 مليار يورو، فيما حصل الدوري الألماني على المركز الرابع، برصيد 4.2 مليار يورو، وجاء الدوري الفرنسي في المركز الخامس بـ 3.4 مليار يورو.
وتواجد الدوري البرازيلي من قارة أميركا الجنوبية في المركز السادس، مسجلاً 1.3 مليار يورو، يليه الدوري البرتغالي في المركز السابع برصيد 1.1 مليار يورو.
وجاء الدوري الأميركي من قارة أميركا الشمالية في المركز الثامن، مسجلاً 1.1 مليار، واحتل الدوري التركي المركز التاسع، برصيد 855 مليون، وفي المركز العاشر والأخير الدوري الهولندي 833 مليون يورو.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
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