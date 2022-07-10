الروسي يدير نهائي دوري الأمم للطائرة



رضا سليم (دبي)



اختار الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الحكم حامد الروسي لإدارة مباريات نهائي دوري الأمم للرجال من 18 إلى 26 يوليو المقبل في إيطاليا، وشهد تأهل 8 منتخبات هي البرازيل وبولندا وفرنسا وأميركا واليابان وسلوفينيا وإيران، بالإضافة إلى إيطاليا الدولة المستضيفة.

ويأتي اختيار الروسي الحكم العالمي الأولمبي نظراً للخبرات الطويلة في عالم التحكيم، وتميزه الرائع في أولمبياد طوكيو 2020، حيث كان الحكم العربي الوحيد في التجمع الأولمبي، بالإضافة إلى أنه شارك في إدارة مباريات الجولات العالمية لدوري الأمم لعام 2022 من بدايتها، وآخرها الجولة الثانية لدوري الأمم والتي أقيمت بالعاصمة الفلبينية مانيلا للرجال والسيدات في يونيو الماضي

ويتواجد الروسي ضمن قائمة أفضل حكام العالم الستة حكام بالدور النهائي لدوري الأمم هذا العام، والتواجد الإماراتي على المستوى الدولي، يعد مكسباً للكرة الطائرة الإماراتية، بالإضافة إلى حصوله على لقب «حكم عالمي» والذي يترجم مسيرته الطويلة في التحكيم.

ويحمل الروسي الرقم القياسي العالمي بتواجده للسنة الـ18 على التوالي في دوري الأمم، والذي كان يعرف سابقاً بالجائزة الكبرى وبالدوري العالمي، واستحق الإشادة من مسؤولي الاتحاد الدولي بفضل المستوى الراقي والفني العالي، وما لديه من تراكم للخبرات على مستوى بطولات العالم منذ عام 2001، حتى أصبح الروسي واحداً من أبرز حكام النخبة على مستوى العالم، ضمن المجموعة الأولى بدرجة عالمي.

وأشاد الروسي بالدور الذي يقوم به اتحاد الطائرة، من خلال دعم الكوادر التحكيمية على المستوى الدولي، ويشعر بالفخر والاعتزاز لتمثيل الوطن في المحافل العالمية، وحمل راية الإمارات في المحافل العالمية.