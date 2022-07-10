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الرياضي
«آسيوي الرجبي» يوقع «اتفاقية ثلاثية»
«آسيوي الرجبي» يوقع «اتفاقية ثلاثية»
10 يوليو 2022 13:27


رضا سليم (دبي)


يواصل قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي زياراته للاتحادات الوطنية في «القارة الصفراء»، من أجل توقيع المزيد من الاتفاقيات والشراكات، التي من شأنها أن تطور اللعبة في ظل قيادته للمرة الأولى للاتحاد.
وزار الظالعي كوريا الجنوبية مؤخراً لحضور مباراة كوريا الجنوبية وهونج كونج المؤهلة إلى كأس العالم للرجبي فئة الـ 15 لاعباً في فرنسا أكتوبر 2023، حيث التقي لي بيون جين الأمين العام للجنة الأولمبية الكورية الجنوبية في العاصمة سيؤول، حيث ناقش الطرفان مستجدات الحركة الأولمبية والإنجازات التي حققتها الرياضة الكورية في آخر عقد، خاصة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، وكذلك دورة الألعاب الآسيوية «الأسياد» التي أقيمت في إندونيسيا.
وأكد الظالعي أن الاجتماع مع أمين عام اللجنة الأولمبية الكورية شهد مناقشة العديد من المحاور التي من شأنها تطوير اللعبة، وأيضاً استحداث خريطة طريق متخصصة العنصر النسائي، بحيث يتم تكوين منتخبات وطنية للرجبي في مختلف المراحل السنية في كوريا الجنوبية، أسوة بالتطور الكبير الذي تشهده رياضة الرجبي النسائية في الصين والإمارات واليابان وكازاخستان وسنغافورة، حيث أشاد الجميع بما حققته الإمارات من نجاحات متميزة في رياضة الرجبي للسيدات، نتيجة للعمل الدؤوب لمجلس إدارة الاتحاد، في آخر 7 سنوات من خلال توقيع مذكرة تفاهم، في عام 2017 مع وزارة التربية والتعليم، وتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع مؤسسة الإمارات للتعليم العام في يونيو الماضي.
وأضاف أن الترتيبات جارية لتوقيع اتفاقية ثلاثية بين الاتحاد الآسيوي للرجبي، واللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية، واتحاد كوريا الجنوبية للرجبي على هامش فعاليات كأس العالم للرجبي السباعي من 8 إلى 11 سبتمبر المقبل في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

الإمارات
الاتحاد الآسيوي للرجبي
قيس الظالعي
كوريا الجنوبية
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