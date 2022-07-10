«الإمارات للدراجات» يحافظ على صدارة «تور دو فرانس»



لوزان (وام)



فاز تادي بوجاتشار من فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمركز الثالث في المرحلة الثامنة من جولة فرنسا، والتي أقيمت في سويسرا على مسار بطول 186كم، انطلاقاً من بلدة دول وصولاً إلى لوزان.

وتضمنت المرحلة العديد من مسافات التسلق والتضاريس الوعرة، ما أدى إلى تشكل مجموعة متقدمة مؤلفة من 3 دراجين، تمكنوا من التقدم على المجموعة الرئيسية بنحو 3 دقائق.

ومع الوصول إلى مسافة التسلق النهائية، انطلق كلٌّ من ماكنالتي ثم مايكا لدعم زميليهما بوجاتشار حتى قبل 200 متر من خط النهاية، لينطلق السلوفيني في سباق السرعة النهائي محرزاً الفوز بالمركز الثالث، متأخراً بفارق ضئيل عن منافسيه ماثيوز «بايك إكستشينج-جايكو»، وفان آرت «جامبو-فيزما».

وبرغم احتلاله للمركز الثالث في المرحلة الثامنة، إلا أن تادي بوجاتشار يبقى في المركز الأول بالترتيب العام لجولة فرنسا «تور دو فرانس».

وتعليقاً على النتيجة، قال بوجاتشار: أوشكت على الفوز في هذه المرحلة، إلا أنني ترددت بعض الشيء في النهاية، ما مكَّن منافسي فان آرت من اجتيازي بسرعة كبيرة، لقد خاب ظني قليلاً لأنني فوَّتُّ الفوز بالمركز الأول، لكنني سعيد باحتلال المركز الثالث.

وأضاف: افتقدنا في السباق دعم زميلنا فيجارد ستيك لاينجم الذي اضطر إلى الانسحاب من السباق، ونفتقده كثيراً في الأيام المقبلة، كما أنني تعرضتُ لحادث في بداية المرحلة اصطدمت فيه بالأرض، لكن من حسن الحظ كان الحادث بسيطاً ولم يمنعني من الانطلاق مجدداً.