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«جودو الإمارات» يحصد «برونزية المجر»
«جودو الإمارات» يحصد «برونزية المجر»
10 يوليو 2022 12:17

 
بودابست (وام)


أحرز نوجزاري تاتالا لاعب منتخبنا الوطني للجودو الميدالية البرونزية، لمنافسات وزن خفيف المتوسط «تحت 81 كجم» ببطولة المجر «جراند سلام» في العاصمة بودابست. واختتمت فعاليات البطولة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، وتصدرتها اليابان برصيد 5 ذهبيات. 

وتوج تاتالا بالبرونزية بعد منافسة قوية في المسابقة التي ضمت 46 لاعباً من أبرز المصنفين في العالم. 

واستهل تاتالا مسيرته نحو البرونزية، بالفوز في الدور التمهيدي على الجورجي شيراز جيورجي، بعد مباراة قوية، شهدت جهداً كبيراً من اللاعبين، ثم تغلب على بطل المجر أونجفاري أتيلا في الدور الثاني، برغم المؤازرة الجماهيرية لبطل المجر في الصالة التي تسع نحو 5000 مشجع. 

وتقدم تاتالا خطوة جديدة بثقة، في مواجهة بطل إيطاليا المرشح الأول للذهبية اسبوزيتو أنطونيو، وحقق الفوز، ليضمن إضافة عدد وافر من النقاط إلى رصيده، ما قد يسهم في دعم مشوار التأهل إلى «أولمبياد 2024»، وتصدر تاتالا المجموعة الأولى القوية. 

واصطدم تاتالا ببطل أذربيجان سعيد مولاي ضمن نصف النهائي، في أقوى مباريات هذا الوزن، وخسر بفارق النقاط بسبب الإرهاق، ليقابل الكندي ثاثير فرانكويس على برونزية هذا الوزن، ونجح لاعبنا الشاب في الفوز ليحرز البرونزية. 

ونال البرازيلي شيميدت جيليرمي أول ذهبية لبلاده، وتُوج بطل أذربيجان مولاي سعيد بالفضية.
وشهدت فعاليات البطولة الوقوف دقيقة حداد على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي «صديق أسرة الجودو».

الإمارات
الجودو
المجر
بودابست
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