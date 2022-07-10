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خورفكان يبدأ التجمع الثلاثاء
خورفكان يبدأ التجمع الثلاثاء
10 يوليو 2022 11:46

فيصل النقبي (خورفكان)


يقود عبدالعزيز العنبري تدريبات خورفكان يوم الثلاثاء المقبل، مع بداية تجمع الفريق الذي يتخلله خضوع اللاعبين للفحص الطبي، ويلحق بالمران جميع اللاعبين المسجلين بالقائمة الحالية، بما فيهم المواطنون والأجانب الذين تم التعاقد معهم مؤخراً لدعم «النسور».
 وتستغرق الفترة الأولى من التدريبات 10 أيام، وتتبعها المرحلة الثانية بالمعسكر الخارجي في هولندا، ويخوض خلاله خورفكان 4 مباريات ودية مع فرق مختلفة أوروبية وخليجية. من جانب آخر اقترب خورفكان من التعاقد مع لاعب وسط مواطن من نادٍ يلعب بدوري المحترفين، على أن يتم إعلان الصفقة في حال الانتهاء منها خلال أيام.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
عبدالعزيز العنبري
هولندا
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